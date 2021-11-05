05.11.2021, 12:40
"Я не могла не кричать". История молодой мамы, оказавшейся на принудительном лечении в психиатрической больнице(7)
Foto: Praveen kumar Mathivanan / cc
"Только не кричи!" — предупредил один из сотрудников полиции, вошедший вместе с сослуживцами в спальню молодой семьи. В кроватке лежал трехмесячный младенец, а его мать Анна (имя изменено) сидела рядом с ним. Когда подошла полиция, она забилась дальше в угол кровати. "Когда они оттаскивали меня за руки и за ноги, отлучив от ребенка, я не могла не кричать", — говорит она. Анну насильно вывели и погрузили в машину неотложной медицинской помощи, которая доставила ее в Даугавпилсскую психоневрологическую больницу, пишет rus.delfi.lv.