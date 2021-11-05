У мужчин в Эстонии болезни сердца проявляются на 10 лет раньше, чем у женщин. Как вовремя себе помочь?

По словам фармацевта аптеки Benu Лаури Баара, было проведено немало исследований для выяснения причин ранних болезни у мужчин, но не было найдено четкого физиологического обоснования. “Исследования показали, что особенно мужчинам Восточной Европы труднее справляться со стрессовыми ситуациями, говорить о них и в целом преодолевать такие ситуации. Сокрытие своих чувств также является причиной того, что мужчины гораздо более склонны, чем женщины, к употреблению алкоголя и табачных изделий”, — объясняет фармацевт те причины, по которым мужчины Эстонии раньше подвержены риску сердечных заболеваний, чем женщины или мужчины из других культурных пространств.

Слабое сердце снижает продуктивность и стрессоустойчивость

По словам аптекаря, качество жизни и продуктивность человека со слабым или больным сердцем снижается, и он больше не может выполнять ту физическую работу или действия, требующие большего напряжения, что делал раньше. “На самом деле, довольно сложно понять точно первые признаки сердечных заболеваний, потому что эти признаки похожи на многие не столь значительные проблемы со здоровьем”, — говорит фармацевт о сложности раннего выявления сердечных заболеваний.

“Как правило, проблемам со здоровьем сердца сопутствует общее снижение продуктивности: человек больше не может прикладывать столько же физических и душевных усилий, как раньше, также быстрее возникает одышка, возникает ощущение сдавленности в груди, боли в суставах или проявляются астматические симптомы”, — перечисляет Баар возможные признаки и добавляет, что этим список опасных знаков не ограничен.