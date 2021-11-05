У мужчин в Эстонии болезни сердца проявляются на 10 лет раньше, чем у женщин. Как вовремя себе помочь?(7)
По словам фармацевта аптеки Benu Лаури Баара, было проведено немало исследований для выяснения причин ранних болезни у мужчин, но не было найдено четкого физиологического обоснования. “Исследования показали, что особенно мужчинам Восточной Европы труднее справляться со стрессовыми ситуациями, говорить о них и в целом преодолевать такие ситуации. Сокрытие своих чувств также является причиной того, что мужчины гораздо более склонны, чем женщины, к употреблению алкоголя и табачных изделий”, — объясняет фармацевт те причины, по которым мужчины Эстонии раньше подвержены риску сердечных заболеваний, чем женщины или мужчины из других культурных пространств.
Слабое сердце снижает продуктивность и стрессоустойчивость
По словам аптекаря, качество жизни и продуктивность человека со слабым или больным сердцем снижается, и он больше не может выполнять ту физическую работу или действия, требующие большего напряжения, что делал раньше. “На самом деле, довольно сложно понять точно первые признаки сердечных заболеваний, потому что эти признаки похожи на многие не столь значительные проблемы со здоровьем”, — говорит фармацевт о сложности раннего выявления сердечных заболеваний.
“Как правило, проблемам со здоровьем сердца сопутствует общее снижение продуктивности: человек больше не может прикладывать столько же физических и душевных усилий, как раньше, также быстрее возникает одышка, возникает ощущение сдавленности в груди, боли в суставах или проявляются астматические симптомы”, — перечисляет Баар возможные признаки и добавляет, что этим список опасных знаков не ограничен.
“Например, эректильная дисфункция также может указывать на проблемы с сердцем у мужчины, потому что этому органу требуется большой кровоток и проблемы могут указывать на сердце, которое не перекачивает кровь в организме должным образом. Признаками опасности также могут быть постоянные необъяснимые головные боли или головокружение, которые указывают на проблемы с артериальным давлением, или постоянная усталость, что может быть признаком апноэ во сне”, — указывает Баар на другие проблемы здоровья, которые, среди прочего, могут быть и признаками сердечной недостаточности.
При появлении первых подозрений следует немедленно обратиться к врачу
Фармацевт настойчиво напоминает мужчинам, что, поскольку проблемы с сердечным здоровьем являются весьма существенными в Эстонии, то при возникновении подозрений на сердечно-сосудистые заболевания следует обратиться к семейному врачу, который в свою очередь направит пациента к специалисту или же при несложном случае даст инструкции по смягчению ситуации.
Рецепт здорового сердца — это здоровый образ жизни
“Мы не можем изменить нашу генетическую предрасположенность к болезням, но мы можем многое сделать для их предотвращения. Для профилактики сердечных заболеваний прежде всего важно вести здоровый образ жизни: передвигаться в достаточной мере — ходить пешком не менее 15-30 минут в день, правильно питаться — следить за разнообразием рациона, потреблять достаточное количество ненасыщенных жирных кислот и поменьше соли, отказаться или хотя бы уменьшить потребляемое количество одурманивающих веществ и табака, а также важно находить время для отдыха и активного расслабления.
Здоровье сердца поддерживают:
- Коэнзим Q10, который помогает клеткам лучше использовать энергию, то есть позволяет быть более продуктивными
- Витамин D для поддержки иммунных и метаболических функций.
- Омега-3 жирные кислоты, обладающие противовоспалительным действием.
- Магний, который способствует нормальному функционированию клеток.
- Калий, который важен для работы сердечной мышцы.
- Магний + B6, который помогает противостоять стрессу, также магний играет важную роль в работе клеток и, кроме того, он предотвращает судороги и вместе с B6 оказывает успокаивающее воздействие.
- Чеснок — это мощный антиоксидант, помогающий укрепить защиту от вирусов и бактерий.
- Успокаивающие лечебные травы, которые помогают справиться со стрессом и улучшают сон.