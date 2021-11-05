ЛИЧНЫЙ ОПЫТ | “Я чувствую дыхание смерти”. Как пережить приступ панической атаки

Ее главным спутником является бурная и неконтролируемая реакция, ощущения, которых человек ранее не переживал.

Походы по врачам и многочисленные медицинские обследования подтвердили предполагаемый диагноз. То, что врачи раньше называли вегетососудистой дистонией и симпато-адреналиновыми кризами, — не что иное, как паническая атака.

И убедить себя, что справится с этой бедой самостоятельно, она больше не могла.

Днем Елена оставалась очень уравновешенным человеком, заботливой мамой и чутким педагогом, а ночью женщина теряла власть над своим телом.

Потом врачей вызывать перестали. Потому что приступы панических атак продолжались каждую ночь на протяжении долгих месяцев, казавшихся вечностью.

Но врачи и в первую ночь, и в последующие делали внутримышечный укол, снижающий давление, и уезжали со словами: “Вам надо успокоиться”. И женщина шла утром на работу в разбитом состоянии и с осипшим из-за ночного крика голосом.

Первый раз муж вызвал жене скорую, потому что, по ощущениям Елены, она была близка к инсульту. Потливость, онемение в ногах и руках, резкое повышение артериального давления, сильная боль в грудной клетке, помутнение в глазах, онемение конечностей — все эти симптомы, действительно, могут быть вестниками инсульта.

Несколько месяцев Егор лежал в реанимации, пережил две операции, очень долго восстанавливался. И вот когда все, казалось, самое страшное осталось позади, Елена впервые дико вскрикнула во сне: “Мамочка, спаси, я умираю!” И, вскочив с кровати, рванула по направлению, известному только ее подсознанию, оказавшемуся во власти страха.

Первый приступ панической атаки у 45-летней учительницы географии Елены Соловьевой случился семь лет назад, когда в дорожную аварию попал ее сын. Второклассник переходил дорогу на светофоре, а какой-то лихач, не заметив мальчика, только и успел чуть-чуть притормозить, едва ли смягчив удар.

После обращения к психотерапевтам, психологам и неврологам Елена Соловьева перестала бояться засыпать со страхом умереть. Произошло это не сразу. И не ушло навсегда.

Разумное сочетание медикаментозной поддержки, занятий с психологом и веры в себя обязательно приведет сначала к купированию, а затем исчезновению приступов.

Сильный человек может внешне подавить все эти проблемы, вытеснив их в область бессознательного. И они начинают там жить своей жизнью, ища выход в реализации нервного возбуждения. Выяснив истинную “точку боли”, врач может помочь пациенту устранить источник панических атак.

Паника во сне — отдельный вид расстройства, у которого другая природа возникновения. Спусковым механизмом к ее появлению послужила давняя авария, в которую попал сын. А потом любой стресс стал приводить к генерированию тревожного состояния, которое завершается атакой. Как утверждают специалисты, ночные атаки обычно происходят в период времени с 2 до 4 часов ночи, во второй стадии медленного сна.

Учительница Елена Соловьева испытывала подобные приступы во сне. Притом что основание страхов — авария ребенка — осталось далеко позади, организм не смог «стереть память».

“Паническая атака” как медицинский диагноз стал использоваться не так давно. Но до сих пор механизм ее формирования достоверно не изучен. Специалисты придерживаются теории, что провокаторами приступа панической атаки становятся негативные мысли и страхи, которые приводят к выбросу адреналина. Рост данного гормона в крови приводит к учащению сердцебиения, дыхания, повышению артериального давления. Именно он является блокатором рецепторов, ответственных за возбудимость и страхи.

“Паническая атака - вещь незабываемая. У того, кто пережил ее однажды, она остается ярким эмоционально-поведенческим паттерном на долгое время, и с ней не так просто справиться без специалиста. “Мир уходит из-под ног, и я чувствую в лицо дыхание смерти!” Так однажды описала паническую атаку одна из моих пациенток”, — говорит врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Лада Бутрина .

“Я привыкла к изменившимся условиям жизни, — признается Елена. — Знаете, ведь уже много лет не езжу в пансионаты, дома отдыха, а поездам всегда предпочитаю путешествие самолетом. Любое новое для меня место — это всегда стресс. Потому могу ночью закричать во сне и разбудить незнакомых людей. Однажды это произошло в санатории, и соседка по комнате попросила меня переселить, потому что она испугалась. Я чувствовала себя прокаженной и все время боялась засыпать. Не отдых получился, а мучение”.



Кроме лечения, Елене Соловьевой помогло общение с таким же «паникерами», как она их называет, в интернет-сообществах. Ведь товарищам по несчастью можно признаться в том, что другому человеку не расскажешь.



Например, о том, что во время панической атаки тебе кажется, что ты сходишь с ума, теряешь сознание, контроль, у тебя парализует тело или ты боишься умереть, не успев сделать последнего вздоха.

У каждого “паникера” свой метод борьбы с приступами. Одни пропивают курс медикаментозных средств, другие — выбрасывают адреналин, занимаясь парашютным спортом. Кто-то успешно занимается техникой медитации или гипноза, а кто-то во время приступа дышит в бумажный пакет, чтобы успокоить учащенное дыхание.

“Одна интернет-знакомая из Саратова рассказала, что ей помогает ведение дневника, в котором она прорабатывает автоматически возникающие плохие мысли”, — делится Елена.

Врачи рекомендуют “квадратное дыхание”

Психотерапевт Лада Бутрина рекомендует пациентам во время панической атаки использовать методику “квадратного дыхания”.

“Если паника возникает от того, что мы далеко загоняем свой стресс и проблемы, то справиться с ними можно с помощью практики смещенного внимания”, — говорит Лада.



Смысл практики осознанного дыхания прост: на четыре счета — вдох, на четыре счета — задержка дыхания, на четыре счета — выдох, на четыре счета — задержка. Далее повтор. Вдох. Пауза. Выдох. Пауза. И так несколько минут, пока дыхание не восстановится.



Этим дыханием мы тренируем нервную систему и снимаем напряжение.

Чтобы справиться с приступом, психотерапевт рекомендует освоить следующую практику:

Оглянитесь вокруг и присмотритесь! Найдите и назовите вслух 5 предметов разного цвета. Например, красная машина, зеленая трава, белое облако, желтые ботинки, фиолетовая вывеска. Прислушайтесь к 5 разным звукам: урчит двигателем машина, дворник метет улицу, ворона каркает, ребенок заплакал, стукнула открывшаяся дверь. Попробуйте услышать 5 разных запахов: травы, любимых духов, кофе, хлеба, бензина. Почувствуйте 5 разных вкусов: сахар, соль, перец, шоколад, кориандр.

Сместив свое внимание на другие предметы, вы быстрее обретете почву под ногами и контроль над своими эмоциями.

“Самая важная вещь, которую должны знать люди, которые живут с паническими атаками, — говорит Лада Бутрина, — от этого не умирают. Никогда! Любая паническая атака конечна, она излечима, и человек возвращается в нормальное состояние”.

Последнюю паническую атаку Елена Соловьева пережила четыре месяца назад. Спустя несколько дней женщина, никогда раньше не рисовавшая, записалась вместе с младшей дочерью в школу живописи. Не пропускает занятия, с удовольствием наносит на белый холст яркие, сочные краски, которые потом удивительным образом превращаются в осенний пейзаж или портрет на фоне моря.

За четыре месяца у Елены не повторилось ни одного приступа панической атаки.