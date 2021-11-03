В Австралии нашли живой четырехлетнюю девочку, которую искали 18 дней

Правоохранителям пока не удалось установить никаких связей между подозреваемым и семьей девочки.

Клео исчезла 16 октября из палатки, в которой ночевала со своими родителями и младшей сестрой. Это произошло в первую ночь семейного отпуска в кемпинге, расположенном в 100 км от города Карнарвон на западном побережье Австралии.

Живописный кемпинг находится в удаленном, малозаселенном районе страны, и полиция тут же высказала опасения, что девочку могли похитить.

Началась масштабная поисковая операция — не только на суше, но и на море, а также по воздуху. В ней приняли участие порядка 100 полицейских, были задействованы разведывательные самолеты.

Власти также предложили вознаграждение в размере 1 млн австралийских долларов (750 тыс. долларов США) за информацию о местонахождении Клео, что привлекло к поиску и множество людей из разных стран.

Как нашли Клео



Полиция ворвалась в жилой дом в городе Карнарвон ранним утром в среду, после того как один из соседей сообщил о необычном поведении задержанного: тот покупал в магазине подгузники.

Clues that led police to house where missing girl, 4, Cleo Smith was found https://t.co/k5JiBC2TJ4 pic.twitter.com/V3fGeFUx7c — The Mirror (@DailyMirror) November 3, 2021

Полицейские выносят Клео из дома, где ее нашли

“Они нашли маленькую Клео в одной из комнат, — сказал в заявлении представитель местного отделения полиции. — Один из полицейских взял ее на руки и спросил, как ее зовут. Она ответила: “Меня зовут Клео”.

Полицейские сняли на видео вызволение Клео. На этих кадрах видно, что она улыбается и выглядит здоровой — “насколько это только возможно в подобных обстоятельствах”, — сказал глава полиции Западной Австралии Крис Доусон. Он добавил, что состояние здоровья девочки проверяют врачи.



WA Police Commissioner Chris Dawson was overcome with emotion when he heard the news that little Cleo Smith had been found. https://t.co/v2WQO6mDUr pic.twitter.com/uLGzUJT5Og — The West Australian (@westaustralian) November 2, 2021