В Австралии нашли живой четырехлетнюю девочку, которую искали 18 дней(1)
Правоохранителям пока не удалось установить никаких связей между подозреваемым и семьей девочки.
Клео исчезла 16 октября из палатки, в которой ночевала со своими родителями и младшей сестрой. Это произошло в первую ночь семейного отпуска в кемпинге, расположенном в 100 км от города Карнарвон на западном побережье Австралии.
Живописный кемпинг находится в удаленном, малозаселенном районе страны, и полиция тут же высказала опасения, что девочку могли похитить.
Началась масштабная поисковая операция — не только на суше, но и на море, а также по воздуху. В ней приняли участие порядка 100 полицейских, были задействованы разведывательные самолеты.
Власти также предложили вознаграждение в размере 1 млн австралийских долларов (750 тыс. долларов США) за информацию о местонахождении Клео, что привлекло к поиску и множество людей из разных стран.
Как нашли Клео
Полиция ворвалась в жилой дом в городе Карнарвон ранним утром в среду, после того как один из соседей сообщил о необычном поведении задержанного: тот покупал в магазине подгузники.
Полицейские выносят Клео из дома, где ее нашли
“Они нашли маленькую Клео в одной из комнат, — сказал в заявлении представитель местного отделения полиции. — Один из полицейских взял ее на руки и спросил, как ее зовут. Она ответила: “Меня зовут Клео”.
Глава полиции Западной Австралии Крис Доусон заплакал, когда узнал, что Клео нашлась, сказали его коллеги
Когда Доусону, полицейскому с 40-летним стажем, сообщили, что Клео найдена, он не смог сдержать слез, рассказали местным СМИ его коллеги.
Здание, в котором обнаружили Клео, находится всего в шести минутах езды на машине от дома ее родителей, в городке Карнарвон, где проживают всего около пяти тысяч человек.
Мать девочки, Элли Смит, и ее гражданский муж во время поисков обращались к нации с эмоциональной просьбой поделиться любой информацией о Клео, которая может помочь полиции. После обнаружения Клео ее мать написала в “Инстаграме”: “Наша семья снова вместе”.
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон поделился у себя в “Твиттере” облегчением в связи с новостями.
Плава полиции Крис Доусон сказал: “Я думаю, что вся Австралия ликует. Найти маленькую девочку — беззащитную маленькую девочку — после 18 дней… Как вы понимаете, некоторые, конечно, предвидели наихудшее, но, что самое важное, надежду не теряли”.
Как девочка пропала
Семья Клео приехала отдыхать в палатке в кемпинге “Квобба Блоу Холс” в живописном месте на побережье Западной Австралии, известном бурными морскими пейзажами и природными достопримечательностями.
Мать Элли и ее гражданский муж Джейк Глиддон обращались к нации с просьбой об информации
В первую ночь девочка спала на надувном матрасе в отдельном от родителей отсеке палатки, рядом со своей младшей сестрой. Клео исчезла в период между 1:30 ночи и 6 часами утра. По словам ее матери, ребенка на матрасе не оказалось, а молния для входа в палатку была расстегнута. Мать настаивала, что самостоятельно Клео не могла выбраться из палатки.
Полиция сравнивала масштабную операцию с поиском иголки в стоге сена. Правоохранители исследовали тысячи фрагментов информации и сообщений от представителей общественности.
“Прошлой ночью они нашли такую иголку, которая и привела их к дому, в котором была Клео”, — сказал заместитель главы полиции Западной Австралии Кол Бланч.