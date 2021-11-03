Я – мама
03.11.2021, 17:04

В Австралии нашли живой четырехлетнюю девочку, которую искали 18 дней

 (1)
Полиция обнародовала фотографию Клео после ее вызволения
Полиция обнародовала фотографию Клео после ее вызволения
AP
В Австралии нашли живой четырехлетнюю девочку, которая пропала 18 дней назад во время отдыха с родителями. Полиция обнаружила Клео Смит запертой в доме незнакомца недалеко от места ее исчезновения. Задержан 36-летний мужчина, сейчас его допрашивают следователи.

Правоохранителям пока не удалось установить никаких связей между подозреваемым и семьей девочки.

Клео исчезла 16 октября из палатки, в которой ночевала со своими родителями и младшей сестрой. Это произошло в первую ночь семейного отпуска в кемпинге, расположенном в 100 км от города Карнарвон на западном побережье Австралии.

Живописный кемпинг находится в удаленном, малозаселенном районе страны, и полиция тут же высказала опасения, что девочку могли похитить.

Началась масштабная поисковая операция — не только на суше, но и на море, а также по воздуху. В ней приняли участие порядка 100 полицейских, были задействованы разведывательные самолеты.

Власти также предложили вознаграждение в размере 1 млн австралийских долларов (750 тыс. долларов США) за информацию о местонахождении Клео, что привлекло к поиску и множество людей из разных стран.

Как нашли Клео


Полиция ворвалась в жилой дом в городе Карнарвон ранним утром в среду, после того как один из соседей сообщил о необычном поведении задержанного: тот покупал в магазине подгузники.

Полицейские выносят Клео из дома, где ее нашли

“Они нашли маленькую Клео в одной из комнат, — сказал в заявлении представитель местного отделения полиции. — Один из полицейских взял ее на руки и спросил, как ее зовут. Она ответила: “Меня зовут Клео”.

Полицейские сняли на видео вызволение Клео. На этих кадрах видно, что она улыбается и выглядит здоровой — “насколько это только возможно в подобных обстоятельствах”, — сказал глава полиции Западной Австралии Крис Доусон. Он добавил, что состояние здоровья девочки проверяют врачи.

Глава полиции Западной Австралии Крис Доусон заплакал, когда узнал, что Клео нашлась, сказали его коллеги

Когда Доусону, полицейскому с 40-летним стажем, сообщили, что Клео найдена, он не смог сдержать слез, рассказали местным СМИ его коллеги.

Здание, в котором обнаружили Клео, находится всего в шести минутах езды на машине от дома ее родителей, в городке Карнарвон, где проживают всего около пяти тысяч человек.

Мать девочки, Элли Смит, и ее гражданский муж во время поисков обращались к нации с эмоциональной просьбой поделиться любой информацией о Клео, которая может помочь полиции. После обнаружения Клео ее мать написала в “Инстаграме”: “Наша семья снова вместе”.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон поделился у себя в “Твиттере” облегчением в связи с новостями.

Плава полиции Крис Доусон сказал: “Я думаю, что вся Австралия ликует. Найти маленькую девочку — беззащитную маленькую девочку — после 18 дней… Как вы понимаете, некоторые, конечно, предвидели наихудшее, но, что самое важное, надежду не теряли”.

Как девочка пропала

Семья Клео приехала отдыхать в палатке в кемпинге “Квобба Блоу Холс” в живописном месте на побережье Западной Австралии, известном бурными морскими пейзажами и природными достопримечательностями.


Мать Элли и ее гражданский муж Джейк Глиддон обращались к нации с просьбой об информации

В первую ночь девочка спала на надувном матрасе в отдельном от родителей отсеке палатки, рядом со своей младшей сестрой. Клео исчезла в период между 1:30 ночи и 6 часами утра. По словам ее матери, ребенка на матрасе не оказалось, а молния для входа в палатку была расстегнута. Мать настаивала, что самостоятельно Клео не могла выбраться из палатки.

Полиция сравнивала масштабную операцию с поиском иголки в стоге сена. Правоохранители исследовали тысячи фрагментов информации и сообщений от представителей общественности.

“Прошлой ночью они нашли такую иголку, которая и привела их к дому, в котором была Клео”, — сказал заместитель главы полиции Западной Австралии Кол Бланч.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)