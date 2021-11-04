Поможем вместе! Маме маленькой девочки нужна поддержка, чтобы продолжить лечение и побороть рак

Многие протянули Карине руку помощи. Этой весной она убедилась, что иммунотерапия хорошо работает, и химиотерапия больше не нужна. “Я не знаю, выздоровею ли я когда-нибудь, но я должна надеяться. По крайней мере, лечение даст мне время, чтобы вырастить дочь. Не передать словами, насколько это важно для меня и насколько важна ваша постоянная поддержка”, — писала Карина в апреле.

Вот что пишет Карина о своем состоянии сейчас: “У меня все хорошо, у моей семьи все хорошо, у нас все в порядке. У меня нет побочных эффектов от лечения, я чувствую себя хорошо и чувствую себя здоровой. Рак в настоящее время находится под контролем. Лекарство, которое я могу себе позволить благодаря вам, — очень сильное! Я до сих пор не понимаю, почему этого лекарства нет в списке Больничной кассы.

Очевидно, что болезнь не ушла полностью, поэтому иногда бывают панические расстройства и страх перед будущим, но я стараюсь преодолеть эти чувства и ценить каждое мгновение своей жизни. Когда в прошлом году я попала в больницу, мне сказали, что если мы не начнем лечение сразу же, с первого дня, врачи никак больше не смогут помочь мне остаться в живых. Уже прошел год, и впереди еще много месяцев и лет лечения. Поскольку лечение дорогое (около 70 000 евро в год), я получила его только благодаря деятельности фонда и его доноров.

Уважаемые жертвователи, знайте, что перечисленные вами пожертвования помогли мне выбраться из безумной ситуации и оказаться в гораздо лучшем положении. Я бесконечно благодарна каждому! На данный момент есть планы на еще один год лечения, после которого я буду находиться под наблюдением”.

Мы счастливы, что у Карины и ее семьи все хорошо! Маленькая Сара Сьюзанн, которой было всего 6 месяцев, когда Карина впервые обратилась в фонд, уже подросла, в январе ей исполнится 2 года.

Вы можете подарить маленькой Саре Сьюзанн драгоценное время с ее мамой и папой, отправив пожертвование на продолжение лечения Карины с пометкой “Karina raviks”: