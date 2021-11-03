7 модных трендов, которые будут актуальны этой зимой

Стилисты посоветовали обратить внимание на полосатые свитера, которые можно носить как самостоятельный предмет одежды или повязать его на плечи в качестве аксессуара.

Помимо этого, они подчеркнули актуальность свитеров с принтом омбре.

По словам экспертов, несмотря на наступление холодов, в тренде будут мини-юбки с клетчатым принтом, которые следует сочетать с плотными колготками и высокими сапогами.

Для тех, кто не желает оголять ноги зимой, рекомендуется приобрести базовые широкие черные брюки свободного кроя.

В моду также войдет одежда с отделкой в виде бахромы и перьев. В первом случае стилисты советуют присмотреться к пальто и шарфам, а во втором — к рубашкам и платьям с “изюминкой” на подоле.

“Зимняя одежда не обязательно должна быть бежевой. Почему бы не привнести радость в холодные месяцы с помощью ярких цветов?” — пишут модные редакторы и предлагают делать выбор в пользу оранжевых, фиолетовых и зеленых водолазок.

В заключение они заявили, что в грядущем сезоне будут актуальны пуховики и куртки в стиле пэчворк.



