ВИДЕО | Женщина уличила возлюбленного во лжи при помощи зеркала

В ролике женщина по имени Тиффани (@tiffanykristenxo) рассказывает, что она и ее партнер лежали на диване, головами в разные стороны. Она решила проверить, чем занимается ее возлюбленный, и воспользовалась хитрым трюком. Блогерша вставила небольшое зеркало между пальцев ноги и незаметно через отражение заглянула в экран телефона мужчины без его ведома.

После этого она спросила, что он делает. Ее возлюбленный заявил, что ищет экзотические автомобили, так как всегда хотел себе такую машину. Но Тиффани увидела, что мужчина пролистывает фотографии полураздетых женщин, и решила разоблачить обманувшего ее возлюбленного.

В конце опубликованного Тиффани видео мужчина показывает ей синий Bugatti, изображение которого он заблаговременно сохранил на телефоне на такой случай, а затем возвращается к просмотру фотографии женщины в красном бикини. На это Тиффани отвечает: “О, мне нравится красная”, и мужчина понимает, что его разоблачили.

Многие подписчики похвалили женщину за ее хладнокровие. Одна из них написала: “О боже, как ты сохранила самообладание! Я так переживала за тебя, что у меня кровь кипела! Похоть — это то же самое, что измена”.

Другая отметила: “Для тех, кто говорит, что это не измена, подчеркиваю: для некоторых это измена. Разные люди считают изменой разные действия”. “Это не измена, но это неуважение”, — отметил еще один пользователь.

Прочие авторы комментариев не увидели проблемы в действиях мужчины. Один из них написал: “Я не понимаю, почему девушки сходят с ума, когда парни смотрят на фотографии женщин в публичных приложениях. Вам настолько не хватает уверенности в себе?” “Я единственная женщина в комментариях, кого не волнует, что мой муж смотрит подобный контент?” — спросила одна из пользовательниц.