FDA одобрило вакцину Pfizer/BioNTech от COVID-19 для иммунизации детей

Управление за продуктами и лекарствами США (FDA) 29 октября выдало разрешение на экстренное применение вакцины от Pfizer и BioNTech против новой коронавирусной инфекции (BNT162b2 или Comirnaty) для иммунизации детей в возрасте 5-11 лет. Comirnaty - первая вакцина в США, одобренная для иммунизации детей этой возрастной группы.Эффективность препарата составила 90,7%. Он будет вводиться детям дважды в дозировке 10 мкг с интервалом в три недели.

Всего в КИ препарата приняли участие 3,1 тысячи детей, уровень нейтрализующих антител, который выработался у них после вакцинации, был сопоставим с уровнем антител, зарегистрированным ранее у людей в возрасте от 16 до 25 лет при введении BNT162b2 в дозировке 30 мкг. Нежелательных побочных реакций при использовании вакцины для иммунизации детей выявлено не было.

Pfizer и BioNTech также представили Европейскому агентству лекарственных средств документы о КИ BNT162b2 с участием детей, чтобы регулятор рассмотрел информацию и принял решение об одобрении вакцины для иммунизации детей.

В мае 2021 года FDA выдало разрешение на использование вакцины для иммунизации подростков. В июне Всемирная организация здравоохранения также признала возможность использования BNT162b2 для вакцинации подростков. В августе вакцина была полностью одобрена FDA для вакцинации граждан старше 16 лет. В сентябре FDA одобрило введение бустерных доз вакцины Pfizer и BioNTech отдельным категориям граждан в возрасте от 18 лет.

В октябре в Центрах по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сообщили, что, согласно проведенному ими исследованию, вакцина Pfizer/BioNTech на 93% эффективна в предотвращении случаев госпитализации с коронавирусной инфекцией среди людей в возрасте 12-18 лет. В CDC отметили, что исследование проводилось в период с 1 июня по 30 сентября 2021 года, когда в США преобладал штамм «дельта».