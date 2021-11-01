Поиск Google теперь удаляет фото детей и подростков по их просьбе

Новый инструмент позволит несовершеннолетним пользователям подать запрос об удалении своих изображений из результатов поиска Google. Фото больше не будут появляться как в разделе “Картинки”, так и в качестве миниатюр изображений.

Подать запрос об удалении фото может как сам ребенок, так и его родитель, опекун или законный представитель. Необходимо заполнить форму на странице “Как запросить удаление своих личных данных из Google”. В ней следует указать полное имя, возраст, страну, приложить URL изображений и URL страниц с изображениями среди поисковых результатов, перечислить запросы, по которым эти фото можно найти в поиске, и написать, почему их стоит удалить.