Я – мама
01.11.2021, 18:17

Поиск Google теперь удаляет фото детей и подростков по их просьбе

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Photo by Karolina Grabowska from Pexels
В Google детям решили дать больше контроля над своими изображениями, чем раньше. Об этом сообщает сайт для родителей CHIPS Journal со ссылкой на блог компании.

Новый инструмент позволит несовершеннолетним пользователям подать запрос об удалении своих изображений из результатов поиска Google. Фото больше не будут появляться как в разделе “Картинки”, так и в качестве миниатюр изображений.

Подать запрос об удалении фото может как сам ребенок, так и его родитель, опекун или законный представитель. Необходимо заполнить форму на странице “Как запросить удаление своих личных данных из Google”. В ней следует указать полное имя, возраст, страну, приложить URL изображений и URL страниц с изображениями среди поисковых результатов, перечислить запросы, по которым эти фото можно найти в поиске, и написать, почему их стоит удалить.

После отправки запрос рассмотрят сотрудники компании. Им может понадобиться дополнительная информация для подтверждения.

Google предупреждает, что удаление фото из поисковых результатов не равно удалению фото с сайта.


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