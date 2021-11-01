Беременность мальчиком снижает выработку антител к коронавирусу

Иммунный ответ организма беременной женщины на вирус SARS-CoV-2, а также иммунная реакция плаценты зависят от пола плода, установила группа исследователей из Школы медицины Гарвардского университета и Массачусетской больницы общей практики (США), статья которых опубликована в журнале Science Translational Medicine.

Как показывают исследования, принадлежность к мужскому полу сама по себе является фактором риска в связи с ковидом — взрослые мужчины, юноши и мальчики легче заражаются и тяжелее переносят инфекцию, чем женщины и девочки. Кроме того, дети мужского пола до и после рождения в целом более уязвимы, чем дети женского пола. Врач-перинатолог Андреа Эдлоу (Andrea Edlow) и ее коллеги решили выяснить, как влияет пол плода на иммунные реакции при ковиде во время беременности, для чего были проведены анализы клеток плаценты, а также материнской и пуповинной крови.

В исследовании участвовали 68 беременных женщин, 38 из которых перенесли ковид в третьем триместре беременности (это произошло еще до появления антиковидных вакцин). Остальные 30 участниц во время беременности ковидом не болели. В обеих группах половина женщин вынашивала мальчиков, а половина — девочек.

Оказалось, что в случае, если плод перенесшей ковид женщины был мужского пола, в плаценте наблюдалась гораздо более сильная, по сравнению с плодом женского пола, активизация генов, связанных с выработкой интерферонов, которые играют ключевую роль во внутриутробной защите плода от вирусной инфекции.

Однако это не настолько хорошо, как может показаться, — усиление активности интерфероновых генов приводит к росту уровня воспаления в матке, что связано с повышенным риском патологий развития нервной системы и обмена веществ у ребенка в будущем, отмечают исследователи. Эдлоу и ее коллеги специально не оценивали эти риски, но, отмечают они, полученные данные говорят о том, что за мальчиками, чьи матери переболели ковидом во время беременности, следует более пристально наблюдать, чем за девочками.

Второе открытие, которое сделали исследователи, состоит в том, что у перенесших ковид женщин, вынашивавших мальчиков, выработалось существенно меньше антител к вирусу, чем у тех, кто вынашивал девочек. Соответственно, мальчики получили от матерей через плаценту меньше защитных антител, чем девочки. Такой эффект заставляет предположить, что младенцы мужского пола могут легче заразиться коронавирусной инфекцией, чем младенцы женского пола, а также демонстрирует, что пол плода способен влиять на иммунный ответ материнского организма на вирус, объяснила Эдлоу.

