Женщина потрясена многолетним секретом мужа: "Он сказал, что взял займ на 3000 евро, но на самом деле должен больше 50 000 по быстрым кредитам..."

Михкель (35) работал в Финляндии, а Герли растила дома троих маленьких детей, вела домашнее хозяйство и продолжалп планировать, как сделать дом, который они вместе купили в рамках жилищного кредита, еще лучше для их семьи. “В прошлом году мы уже обсуждали, что нам нужна новая кухня и нужно заменить окна. Муж говорил об этом с энтузиазмом и, казалось, искал исполнителей и строил планы, но на самом деле ничего этого не было”.

Герли с Михкелем встречались, в основном, по выходным. Все было прекрасно, отношения были полны романтики, пока однажды не обнаружился печальный факт — все годы, которые они прожили вместе, муж лгал жене. Герли с болью вспоминает тот день. Чем больше она погружалась в проблему, тем больше впадала в депрессию. Стало ясно, что…