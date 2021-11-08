08.11.2021, 12:17
Женщина потрясена многолетним секретом мужа: "Он сказал, что взял займ на 3000 евро, но на самом деле должен больше 50 000 по быстрым кредитам..."
комментарий психолога и консультанта по задолженностям
Pixabay
“Наша прекрасная семейная картинка расыпалась на кусочки. Оказалось, что мой муж годами был в ловушке быстрых кредитов. Он должен огромную сумму 14 различным компаниям, предоставляющим быстрые ссуды, — делится своей историей с журналом Pere ja kodu 37-летняя Герли. “До этого момента наши отношения казались прекрасными. Но оглядываясь назад, я вижу признаки того, что с финансами Михкеля давным-давно было что-то не так”.