Вирусом гепатита С может заразиться даже новорожденный

Однако анализ крови во время осмотра по беременности показал, что я инфицирована вирусом гепатита С. Я была буквально в шоке: ведь я не наркоманка. Я никогда не вела преступный образ жизни, который мог привести в тюрьму. Поэтому в моей голове возник миллион мрачных мыслей, и все в целом напоминало мой самый страшный сон. Почему именно я? Что теперь будет? Конечно, я и понятия не имела, где могла заразиться вирусом гепатита С и к чему это может привести.

К счастью, мой лечащий врач отнесся к этому с пониманием. Он подробно рассказал о сути вируса и о возможных источниках заражения. Я узнала, что гепатит С передается в основном через кровь, реже — через другие жидкости организма.

Еще я узнала, что у многих инфицированных в течение 6–12 месяцев развивается хронический гепатит С, который приводит к повреждению печени, а на последних стадиях болезни — к раку печени. Поскольку заражение гепатитом С и само заболевание обычно протекают без выраженных симптомов, оно может годами оставаться незамеченным. У вас может вообще не быть никаких симптомов, пока повреждение печени не достигнет определенной стадии.

Больше всего меня заставил задуматься тот факт, что вокруг нас живет порядка 20 000 человек, которые заразились гепатитом С, не зная об этом — но это больше, чем население Вильянди!

Однако больше всего я испугалась за ребенка, который еще даже не родился. Могу ли я заразить и эту маленькую жизнь? Как я смогу жить дальше с чувством вины?

Врач заверил меня, что лечение существует, к тому же ребенок может и не заразиться. Вероятность передачи вируса во время беременности и родов считается очень низкой.

Будучи беременной, я не могла сразу начать лечение.

После родов я при первой возможности обратилась к врачу. К моему большому огорчению, я не попала в категорию пациентов, имеющих право на оплачиваемое государством лечение. Болезнь была просто еще недостаточно развита.