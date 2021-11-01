Большой гороскоп: что звезды обещают нам в ноябре 2021?

24 числа этого месяца Меркурий совершит свой долгожданный переход в Знак Стрельца. В этом Знаке данная планета чувствует себя очень хорошо и свободно. Это значит, что 24 числа и в последующие несколько дней нас будет ожидать невероятная финансовая удача. Очень много денег удастся заработать тем, кто не сидит на месте, а пытается сделать как можно больше. Это благоприятный день для активности, общения, заключения сделок, поиска работы.

Леониды - это звездный поток, который в значительной мере усиливает нашу с вами активность - как физическую, так и интеллектуальную. В этот день нам по силам будет преодолеть абсолютно все. Старые обиды и негатив уйдут прочь. Можно будет загадать желание о том, чтобы ваша жизнь сильно изменилась, — для этого совсем не обязательно видеть падающие звезды.

Противостояние - благоприятный аспект, особенно если в нем участвуют Уран и Марс. Творческая энергия, порождаемая Ураном, объединится с силой Марса. Это будет день, когда можно принимать важные решения, тратить деньги и время на свои увлечения. Эти две планеты повысят возможности человеческого интеллекта. Можно будет браться за самые сложные задачи.

Это время, когда вы можете отказаться от общения с людьми. Миром в этот день будет управлять спокойная и размеренная энергия Двойки. Это очень благоприятное число для медитаций и духовных практик. В зеркальную дату 11.11 многим людям удастся найти смысл жизни, поставить перед собой новые цели.

Переход Венеры в Знак Козерога также даст толчок к появлению позитивных эмоций. Это будет день повышения энергетических запасов людей, избавления от скупости. Венера научит нас позитиву, придаст нам уверенность.

Это очень благоприятный день. 5 ноября произойдет сразу два важных события. В момент обновления Луны в Скорпионе ночное светило окажется в перигее относительно Земли, то есть, приблизится на максимально возможное расстояние к нашей планете. Новолуние в Скорпионе поможет сбросить с себя эмоциональный груз.

Лев. Львам предстоит узреть на своем пути много положительных изменений во всех сферах. Большинство локальных целей и задач будут решены. Не исключено, что появятся новые амбициозные цели. Главное сейчас - это помнить, что счастье любит тишину. Не стоит распространяться о своих успехах и говорить на каждом шагу о дальнейших действиях. Это создаст новые трудности и не даст быстро реализовать задуманное. Катализатором неурядиц могут стать проблемы со здоровьем. Настало время заняться своим самочувствием.

Рак. Ноябрь для Раков - время преображения домашней обстановки. Сделать энергетику дома лучше помогут знания фэн-шуй, своевременная уборка и перестановка мебели. В течение месяца можно ожидать приятных сюрпризов в любовной сфере. Одинокие Раки смогут встретить любовь, а те, кто уже находятся в отношениях, смогут существенно их укрепить. Также астрологи рекомендуют заняться делами, которые требуют срочного завершения. Не нужно откладывать в долгий ящик то, что можно сделать уже сейчас. Ноябрь - крайне продуктивный месяц.

Близнецы. Близнецы будут крайне продуктивными, обаятельными и притягательными в ноябре. Это значит, что у них может появиться много новых друзей, а также врагов. Звезды и планеты будут испытывать Близнецов на прочность, подкидывая им новые проблемы, но если люди данного знака не будут роптать на судьбу, они смогут многому научиться, преодолев все возможные препятствия с гордо поднятой головой.

Телец. Тельцам предстоит много знакомиться - в амурной и деловой сферах. Возможно, кто-то ищет работу или просто вынужден говорить постоянно с новыми людьми по зову долга. Если придется встретить на пути какого-то важного человека, было бы полезно знать базовые черты его характера. Также полезно будет прислушиваться к своей интуиции. Шестое чувство Тельцов в ноябре не обманет. Наоборот, оно поможет этим людям в принятии важных решений на любом уровне и в любой сфере.

Овен. Овнам важно помнить, то если хочется что-то получить от этой жизни, придется что-то отдать. Это наилучшее время для помощи окружающим, для того, чтобы подарить кому-то внимание, поддержку, любовь. В работе и бизнесе Овнам стоит быть более дисциплинированными, пунктуальными и ответственными. Особенно это касается тех представителей знака, которые занимают высокие должности и руководят большим штатом сотрудников. Сейчас нельзя терять уважение окружающих.

Дева. Девам очень понадобится помощь их шестого чувства в ноябре. Настало время не только думать о настоящем или прошлом, но еще и размышлять о перспективах. В ноябре у Дев может возникнуть потребность в креативности. Чтобы принимать неординарные решения, этим людям потребуется небольшая помощь со стороны. Нужно прислушиваться к советам окружающих. Также в ноябре полезными станут поездки делового и личного характера.

Весы. У Весов может несколько обостриться осенняя хандра, но они смогут легко с ней справиться. Одиноким представителям знака удастся преуспеть в соблазнении. Романтика и флирт - это лучшее лекарство от скуки и негатива. Всем семейным Весам и тем, кто в отношениях, стоит как можно больше времени посвящать общению с близкими и второй половинкой. В бизнесе и на работу астрологи советуют Весам объективно оценивать свои возможности, не торопиться с решениями и смотреть в оба.

Скорпион. Скорпионам следует уже в самом начале месяца сделать чистку дома от вещей, которые притягивают неприятности, сделать генеральную уборку. Это пойдет им на пользу. Также можно избавиться от лишнего хлама на рабочем месте, чтобы повысить продуктивность в делах. У Скорпионов будет некоторая энергетическая уязвимость в середине месяца. Им нужно будет как можно меньше общаться с неприятными людьми. Навязчивое мнение окружающих лучше обходить стороной и не обращать внимание на провокации, критику.

Стрелец. Стрельцов ожидает крайне динамичное время, в которое им точно понадобится энергозащита. Астрологи считают, что в ноябре этим людям стоит сделать ставку на сфере любви. Возможно, пришло время для перевода отношений на новый уровень, для поисков второй половинки. Если в жизни начнутся серьезные и стихийные изменения, не нужно переживать, ведь Стрельца всегда могут обратить эти изменения себе на пользу. События не будут фатальными - всё под полным контролем этих людей.

Козерог. Козероги в ноябре смогут достичь духовного просветления, особенно если будут пользоваться духовными практиками и общаться с мудрыми людьми. Это умные люди, которые умеют мыслить критично. Козероги всегда видят полную картину, а потому они на шаг впереди многих. Ноябрь - отличное время, чтобы задавать вечные вопросы “как?” и “почему?”, но не стоит забывать и о делах насущных. Астрологи советуют Козерогам бороться с меланхоличным настроением. В противном случае они могут утратить удачу.

Водолей. Водолеи относятся к самым ответственным и надежным знакам Зодиака. Эти сильные и важные черты их характера не один раз помогут им выйти сухими из воды в ноябре. Ночные светила поднимут их боевой дух, дадут уверенности и помогут решить накопившиеся проблемы. Неуемное стремление к достижению успеха - это хорошо, но в ноябре нужно помнить и об отдыхе. Водолеям лучше выбирать спокойную релаксацию дома - с близкими или в уединении. Можно смотреть кино, играть в настольные игры, спать, готовить вкусную еду.

Рыбы. Бездействие у Рыб в этом месяце приравнивается к проигрышу. Важно проявлять активность во всех сферах, решать злободневные проблемы, но не забывать про отдых. В бизнесе и финансовой сфере в целом лучше избрать тактику хищника - нужно ждать и выбирать удобный момент для нападения. Творческий потенциал Рыб немного упадет, но во второй половине месяца вновь восстановится.