Гороскоп на неделю с 1 по 7 ноября 2021 года

Овен. Овны смогут стать мудрее в начале ноября, особенно если наудт себе ментора и наставника, который помог бы им направить свои силы и энергию в нужное русло. Чтобы изменилась жизнь Овнов, им необходимо начать менять самих себя. Это может быть смена режима дня, начало борьбы с вредной привычкой. В таком случае период с 1 по 7 ноября для них станет глотком свежего воздуха - временем открытий и важных перемен.

Телец. Тельцам сейчас просто нельзя сидеть на месте. Астрологи настоятельно советуют как можно больше работать и как можно качественнее отдыхать. Как известно, самый лучший отдых - это сон. Также Тельцам стоит как можно больше и чаще общаться с приятными людьми. С ними можно будет поделиться интересной информацией, мнением, рассказать им о своих переживаниях. В любовной сфере эту неделю можно описать двумя словами: спокойствие и размеренность. Всем, кто в отношениях, лучше не нарушать гармонию ссорами.

Близнецы. Финансовая активность в начале ноября для Близнецов станет верным шагом. Речь не только о вложениях и вливаниях средств в бизнес и в работу, но и о покупках. Можно побаловать себя и своих близких. Главное сейчас и в любви, и в делах - перестать ждать чуда. Чудо произойдет только если начать его искать, ведь тот, кто ищет, всегда найдет. Ночные светила помогут Близнецам с нейтрализацией негативных эмоций, накопленных за долгое время. Плохие воспоминания уйдут восвояси, оставив место для чего-то хорошего и светлого. Это изменит жизнь и судьбу к лучшему.

Рак. Эксперты в области астрологии считают, что на этой неделе ночные светила помогут Ракам видеть вещие сны. Вселенная может давать полезные подсказки посредством сновидений. Во многих делах Раков ожидает долгожданный сдвиг с мертвой точки. Те дела, которые были начаты ранее, но пока не принесли ничего, кроме проблем и переживаний, наконец выйдут на новый уровень. Это будет радостное время для трудолюбивых Раков.