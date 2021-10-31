Красота и здоровье
31.10.2021, 14:11

Почему опасно смешивать антидепрессанты и болеутоляющие?

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Photo by Anna Shvets from Pexels
Врачи предупредили об опасности смешения двух препаратов. Комбинация антидепрессантов и болеутоляющих повышает риск внутреннего кровотечения, пишет сайт Здоровье Mail.Ru.

Результаты исследования, проведенного специалистами из Школы медицины Университета Крейтон (США), были представлены в ходе ежегодной конференции Американского колледжа гастроэнтерологии.

Авторы проанализировали данные, полученные в результате десяти опубликованных исследований на эту тему, в которых принимали участие в общей сложности более шести тысяч человек.

В итоге было установлено, что прием антидепрессантов, относящихся к классу селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (к ним относятся такие популярные препараты, как “Прозак”, “Паксил”, “Золофт” и другие) в сочетании с нестероидными противовоспалительными препаратами (ибупрофеном, аспирином, диклофенаком и другими) повышает риск желудочно-кишечного кровотечения. Так, если человек уже регулярно принимал нестероидные препараты, то добавление к ним антидепрессанта приводит к повышению риска внутреннего кровотечения на 75%.

Как считают авторы исследования, такой эффект связан с тем, что болеутоляющие препараты подавляют выработку простагландинов — веществ, которые, в том числе, защищают желудочно-кишечный тракт от кровотечений, а антидепрессанты снижают уровень тромбоцитов, “разжижая” кровь и тем самым способствуя кровотечениям. Поэтому, прежде чем начать прием селективных ингибиторов обратного захвата серотонина, необходимо по возможности снизить или вообще прекратить прием нестероидных противовоспалительных препаратов, рекомендуют исследователи.

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