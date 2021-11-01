Инструкция для родителей: стоит ли менять ребенку школу и как правильно это сделать в Эстонии

Смена школы для ребенка становится примерно таким же стрессом, как смена работы для взрослого, только с поправкой на возрастные особенности. Как взрослый приходит в новый коллектив и принимается за новые обязанности с некой оглядкой на оценку начальства и коллег, так и ребенок чувствует себя на новом месте белой вороной. А кому из них сложнее — ребенку или взрослому — это еще вопрос.

По словам психолога Натальи Беляевой, в начальных классах детям проще адаптироваться к изменениям.

“Их адаптация во многом зависит от эмоционального настроя родителей. Поэтому, если стоит выбор, в каком классе переводить ребенка в новую школу, то в младшем возрасте это проще. Еще не сформировались особенно крепкие отношения с друзьями, не начался подростковый возраст”, — говорит детский и семейный психолог.

По ее словам, в пятом классе переход может быть уже более сложным. В непростом подростковом возрасте начинается поиск себя, появляются закадычные друзья. Поэтому, если переход приходится на это время, поддержка родителей очень важна.

“Родители всегда должны эмоционально быть на стороне ребенка. В младшем школьном возрасте можно собрать новых одноклассников ребенка, пригласить их в гости. Если речь про старшеклассника, лучше дать ему самому найти повод пригласить гостей. В этот период ему больше важна эмоциональная поддержка родителей, — говорит Наталья Беляева. — Ребенок быстрее адаптируется в школе, если в семье царит гармония, если решение родителей о переводе — взвешенное, если родитель изначально вкладывался в эмоциональный контакт с ребенком. Тогда все сложности не сильно колеблют ребенка”.

По словам психолога, бывают и случаи, когда подросток сам просит перевести его в новую школу, потому что у него там есть друзья, например. Зачастую в таких ситуациях процесс адаптации на новом месте проходит очень легко. Поэтому родителям стоит прислушиваться к желаниям детей.

Если перевод в новую школу вынужденный, например, из-за переезда, то подростку важна эмоциональная поддержка.