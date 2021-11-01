Инструкция для родителей: стоит ли менять ребенку школу и как правильно это сделать в Эстонии(12)
Смена школы для ребенка становится примерно таким же стрессом, как смена работы для взрослого, только с поправкой на возрастные особенности. Как взрослый приходит в новый коллектив и принимается за новые обязанности с некой оглядкой на оценку начальства и коллег, так и ребенок чувствует себя на новом месте белой вороной. А кому из них сложнее — ребенку или взрослому — это еще вопрос.
По словам психолога Натальи Беляевой, в начальных классах детям проще адаптироваться к изменениям.
“Их адаптация во многом зависит от эмоционального настроя родителей. Поэтому, если стоит выбор, в каком классе переводить ребенка в новую школу, то в младшем возрасте это проще. Еще не сформировались особенно крепкие отношения с друзьями, не начался подростковый возраст”, — говорит детский и семейный психолог.
По ее словам, в пятом классе переход может быть уже более сложным. В непростом подростковом возрасте начинается поиск себя, появляются закадычные друзья. Поэтому, если переход приходится на это время, поддержка родителей очень важна.
“Родители всегда должны эмоционально быть на стороне ребенка. В младшем школьном возрасте можно собрать новых одноклассников ребенка, пригласить их в гости. Если речь про старшеклассника, лучше дать ему самому найти повод пригласить гостей. В этот период ему больше важна эмоциональная поддержка родителей, — говорит Наталья Беляева. — Ребенок быстрее адаптируется в школе, если в семье царит гармония, если решение родителей о переводе — взвешенное, если родитель изначально вкладывался в эмоциональный контакт с ребенком. Тогда все сложности не сильно колеблют ребенка”.
По словам психолога, бывают и случаи, когда подросток сам просит перевести его в новую школу, потому что у него там есть друзья, например. Зачастую в таких ситуациях процесс адаптации на новом месте проходит очень легко. Поэтому родителям стоит прислушиваться к желаниям детей.
Если перевод в новую школу вынужденный, например, из-за переезда, то подростку важна эмоциональная поддержка.
“Я понимаю, у тебя остались в той школе друзья. К сожалению, ситуация такая, что сейчас придется ходить в новую школу. Я знаю, это сложно. Но я надеюсь, что ты выстроишь отношения с новыми одноклассниками”, — такие слова поддержки, по мнению психолога, будут не лишними со стороны родителей.
Если вы приняли решение о переводе ребенка в новую школу:
1. Узнайте, есть ли в желаемой школе свободные места. Для этого можно обратиться напрямую к администрации школы.
2. Если в новой школе согласны принять ребенка, то необходимо подать заявление об отчислении в старую школу. Если ребенку еще не исполнилось 17 лет или он еще не получил основного образования (9 классов), то в заявлении надо указать, в какую школу ребенок переходит учиться.
3. В старой школе ребенку/родителю выдадут выписку из учебной книги (õpilasraamatu väljavõte). В учебной среде e-kool выписку можно послать сразу в новую школу.
4. Также родитель должен получить в старой школе выписку из карты здоровья ребенка.
5. При необходимости надо получить и другие документы об успеваемости ребенка с подписью директора. Например, лист с текущими оценками, если ребенок меняет школу в середине триместра.
6. В новую школу родитель предоставляет копии своего удостоверяющего личность документа и документа ребенка. А также документы, выданные в прежней школе.
7. Если по каким-то причинам у ребенка нет карты здоровья, ее нужно завести. Это делает медсестра в школе или же семейный врач.
8. В прежней школе ребенок будет числиться, пока туда не придет уведомление о зачислении его в новую школу.
9. При смене школ в пределах Эстонии ребенок продолжает учебу в том же порядковом классе. Однако в исключительных случаях педсовет может определить ребенка и на другую ступень обучения (в класс старше или младше). Например, если прежде ребенок учился в школе для детей с особыми нуждами.