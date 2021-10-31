ФОТО | Самые жуткие "хэллоуинские" костюмы супермодели Хайди Клум

2021 год: пришлось ограничиться праздником в режиме онлайн

Немецкая супермодель Хайди Клум на протяжении двух десятков лет ежегодно устраивала в Нью-Йорке вечеринки в ночь на 1 ноября. В 2020 году от праздника пришлось отказаться из-за коронавирусной пандемии. Вся надежда была на то, что ситуация стабилизируется и оторваться удастся в 2021-м. Но — нет. Отменять пришлось и в этом сезоне. Зато Хайди Клум “оторвалась” в Instagram.

