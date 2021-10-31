"Сказать "нет" было невозможно". Как девушек из бедных стран вовлекают в секс-индустрию в Европе

“Мужчина дал ей 4000 крон (620 долларов) за то, чтобы отвести меня к нему домой, и моя мадам повернулась и ушла”, — продолжает Джуэл свой рассказ.

“Мадам” велела Джуэл не доверять “этой англичанке на велосипеде” и быстро нашла для нее первого клиента.

В тот же вечер произошла случайная встреча, которая потом оказалась важной — с Мишель Милдуотер из неправительственной организации HopeNow, помогающей в Дании таким, как Джуэл. Та обратила внимание на выглядевшую испуганной миниатюрную девушку лет двадцати и дала ей визитку с телефоном.

“Здесь ты и будешь работать!“ — сказала она. Я обернулась, думая, что она показывает на подходящее по виду здание. И тут она спокойно объяснила, что “здесь“ — это на улице, по которой мы шли, а “работа” будет заключаться в охоте на клиентов. Мне показалось, что мир вокруг начал рушиться”.

“Я оглядывалась в поисках какой-нибудь клиники”, — вспоминает Джуэл. Спутница все время советовала хорошенько присматриваться к местности, а потом огорошила страшной правдой.

В Копенгагене ее встречала соотечественница, которая на следующий день повела новоприбывшую в Вестербро — местный квартал красных фонарей.

“Все было так солидно организовано, что у меня не возникло никаких подозрений”, — говорит она.

Международная организация по делам миграции считает, что до 80% нигерийских женщин, отправляющихся работать в Европу, на самом деле вербуют для проституции. Конечно, и Джуэл слышала о случаях обмана, но те женщины проделывали трудный и опасный путь на автобусах в Ливию и на лодках через Средиземное море, а ей предложили лететь из Лагоса в Копенгаген самолетом, и это ее успокоило.

На родине девушке сказали, что она будет ухаживать за престарелыми людьми.

“Я благодарила Бога за то, что оказалась в этой стране, и с нетерпением хотела взяться за работу”.

“Первое, что я увидела, был свет. Там, откуда я приехала, постоянно темно, потому что нет электричества. А здесь все переливалось огнями, и это было чудесно!“ — вспоминает Джуэл (имя изменено) свою первую встречу с Данией.

“Он вез меня на машине так долго, что казалось, мы никогда не приедем. Я не знала языка и не понимала, что он говорил. Мы общались при помощи переводчика Google. Мне было страшно”.

Так прошло несколько месяцев.

“Это дело не по моей части, — говорит Джуэл. — Я всегда стояла в сторонке с робким видом, но меня все равно находили. Постоянные клиенты знают, когда появляется новая девушка, а их всегда тянет на новизну”.

По последним данным ЕС, в 2017-2018 годах больше 14 тысяч женщин были перемещены через границы в основном для занятия проституцией, примерно половина — из-за пределов Евросоюза. Нигерия в первой пятерке стран-поставщиков. Это верхушка айсберга, поскольку в статистику вошли только выявленные случаи.

Еврокомиссия оценивает доходы подпольных дельцов в 14 миллиардов евро в год.



Как правило, все происходит по одной схеме. Молодым женщинам предлагают приличную работу, по прибытии на место объявляют, что таковой нет, а они задолжали за доставку и проживание.

“Это долговое крепостничество, — говорит Сине Пламбек, старший исследователь отдела миграции датского Института международных исследований. — В случае с женщинами из Нигерии сумма составляет от десяти до шестидесяти тысяч евро. Ее нужно вернуть быстро, и если у вас нет официального разрешения на работу, остается только секс-индустрия”.

Те, кто завербовал Джуэл, за день до вылета из Лагоса сообщили, что она должна будет выплатить в рассрочку 42 тысячи евро и заставили поклясться, что она никому ничего не скажет, не то ей и ее родным придется худо. Чтобы было страшнее, разговор происходил на кладбище.

Когда Джуэл уже была в Дании, ее близким действительно угрожали.

“Какие-то люди приходили к нам и настойчиво просили мою бабушку поговорить со мной, чтобы я и не думала заявить в полицию или не выплачивать долг. Каждый раз, когда я звонила ей, она плакала и уговаривала меня не подставлять семью”.

Под таким давлением речь о выборе не шла.