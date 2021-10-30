В США испытывают вакцину от самой опасной разновидности рака груди

По статистике, именно эту форму рака груди чаще всего диагностируют у молодых женщин, в возрасте до 40 лет, а также у людей с врожденной генетической мутацией, которая значительно повышает риск развития этого заболевания (BRCA1).

Среди пациенток, страдающих от рака молочной железы, на эту разновидность приходится в среднем каждый шестой-седьмой случай. Около четверти больных погибают в течение пяти лет после постановки диагноза ТНРМЖ.

Именно такую мутацию унаследовала от своих предков по материнской линии актриса Анджелина Джоли. Узнав о том, что вероятность развития этой разновидности рака составляет у нее 87%, кинозвезда приняла решение удалить обе молочные железы в профилактических целях. После операции риск актрисы заболеть упал до менее чем 5%.

Разработать вакцину, которая бы предотвращала или хотя бы существенно снижала риск развития трижды негативного рака молочной железы, уже не один год пытаются сразу несколько научных коллективов. Однако до настоящего времени испытания потенциальных препаратов ограничивались лабораторными исследованиями и опытами на животных.

Во вторник было объявлено, что американский регулятор FDA (управление по надзору за продуктами питания и лекарственными препаратами) утвердил заявку Кливлендской клиники на проведение клинических испытаний вакцины с участием людей.

Действие препарата, который вводится в виде трех инъекций, с двухнедельным перерывом между ними, основано на поиске в организме специфического белка альфа-лактальбумина. В норме он вырабатывается только у молодых матерей, в период кормления грудью. В остальное время присутствие этого протеина в крови указывает на наличие потенциальной опухоли и, обнаружив его, вакцина подает сигнал иммунной системе.

Пока что препарат будут испытывать только на добровольцах, у которых ТНРМЖ был диагностирован на ранней стадии и вылечен при помощи традиционной терапии, однако высока вероятность того, что болезнь вернется. Следующим шагом станет испытание вакцины на здоровых волонтерах из группы риска - в том числе и женщинах с наследственной мутацией гена BRCA1.