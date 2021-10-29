29.10.2021, 15:33
ФОТО | Наконец-то! Культовый американский бренд добрался до Эстонии(54)
Foto: Gea Kumpel
Культовый бренд из США American Eagle наконец-то добрался до Эстонии и стран Балтии.
Презентация осенней коллекции American Eagle прошла 28 октября в магазине Denim Dream в Viru Keskus и соовпала с празднованием 27-летия бренда Denim Dream.
American Eagle — модный бренд одежды и аксессуаров, основанный в 1977 году и предлагающий стильную, но в то же время удобную одежду как для женщин, так и для мужчин. Бренд основывается на принципах устойчивого развития, используя в производстве одежды экологически чистые альтернативы — материалы из переработанных пластиковых бутылок и хлопка.
Помимо показа осенне-зимней коллекции American Eagle, на презентации выступили молодая певица Беатрис и эстонский рэпер AG, исполнивший свою новую песню “Õnne vahel”, который появлялся в одежде марки American Eagle в своих недавних видео.