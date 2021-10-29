ФОТО | Наконец-то! Культовый американский бренд добрался до Эстонии

American Eagle — модный бренд одежды и аксессуаров, основанный в 1977 году и предлагающий стильную, но в то же время удобную одежду как для женщин, так и для мужчин. Бренд основывается на принципах устойчивого развития, используя в производстве одежды экологически чистые альтернативы — материалы из переработанных пластиковых бутылок и хлопка.