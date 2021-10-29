"Мои дети будут тупыми!" Что читатели RusDelfi думают о дистанционном обучении для 4–8 классов с 1 ноября(44)
Начнем с того, что, согласно нашему опросу, чуть больше половины проголосовавших все-таки поддерживают введение дистанционного обучения на неделю:
Те, кто против, порой весьма эмоциональны (орфография и пунктуация авторов сохранены):
Артем: “Против такого обучения! У меня два ребенка. которым необходимо контактное обучение! Какими они будут по окончании школы??? ТУПЫМИ!!! Контакт — это прежде всего общение и восприятие материала происходит совсем по-другому!!!”
Упс: “Вырастет поколение дебилов! Тогда нахрен и вообще школы? умеет немного читать немного писать,подпись свою под каким нибудь рабским договором сможет поставить — и хорошо! Умное население не нужно правителям”.
По теме: “В нашей семье три школьника…получается, что один ребенок учится дистанционно, а старшая и младшая идут в школу. Как вы думаете / если кто-то думает/ нам быть!? Отвечу — ” что в лоб, что по-лбу. Для нас еще большая неразбериха. Во многих семьях так будет. Кому так удобно? Нам нет!”
Лана: Нашли виновных-детей!!!якобы они приносят вирус бабушкам и дедушкам!!А не хотели бы именно бабушек с дедушками изолировать-ведь они самостоятельно находят этот вирус,гуляя по магазинам,в транспорте..
Ольга: “Удаленка, это полное безобразие, большинство детей и так не хочет учиться. Школа это прежде всего дисциплина. Придти во время в школу, быть подготовленным, тоесть , учебники, ручки, тетрадки и всё прочее по списку, форма одежды и самое главное никакое виртуальное общение не заменит реального, когда ученик видит ,что учитель говорит и смотрит именно на него а не в какую-то пустоту экрана.
Внучка ходит в третий класс, но год назад мне пришлось контролировать эту дистанционную школу. Урок начинается в час, пока мы зашли, были не большие проблемы, так как я не сильна в э-школе, потом оказалось проблемы были в самой э-школе, пока прошла перекличка, и от урока осталось 25 минут. То как прошел урок ..на мой взгляд …да никак,какие знания можно получить за это время? А урок пения? Сижу на кухне, чтобы не мешать , вдруг приходит внучка, я все…говорит она. Я …как все? Время ещё урока…. А я спела куплет и меня отпустили…
Зашибись…я не удивлюсь что с таким подходом будем или совсем тупые, кроме как прибавить и отнять ничего знать не будем или учиться лет так 20.
У моей приятельницы дочка учиться в тартуском универе на врача и дочка сказала так…мне просто жаль этот год (2020) я ничего умного и толкового не получила, просто упущенный год, потерянный год..
Хватит уже халтурить ,хватит экспериментировать, что с учебой ,что с медициной…ХВАТИТ!!!!! Не занимайтесь разложением общества!!!!”
А вот, что думают те, кто “за” удаленку:
Xx: “Что вы стонете? Хотите чтоб дети болели и домой заразу принесли или здоровыми оставались. Просто родители не хотят возиться с детьми, все на школу свалили. А кто в школе учился, тот и дома будет учиться. Проверено!”
Странные люди: “Речь идёт о здоровье детей,конечно дистанционное обучение безопаснее.”
“Пусть учатся дистанционно! Если являются потенциальными разносчиками заразы. Не за чем учителей под угрозу ставить. Если вакцины не защищают 100% от ковида. ”
Laura: “…В школе и без пандемии постоянные вирусы. У нас в семье постоянно приносились болезни из школы, уже терпеть было невозможно. Школьники не следят за гигиеной и разносят все время болезни, не только корону”.
Маша: “Если ребенок не учился в школе, то и дома мама делает. У нас с этим проблем нет, оба мальчика и оба учатся сами, если не понятно что, учитель, что в школе, что дистанционно объясняет после уроков. Хотя нашим деткам редко не понятно. Один в 4-ом, другой в 7-ом. Все нормально”
Ну: “С понедельника для того, чтобы попасть в заведения, где проверяют ковидные справки, документ должны будут предъявлять и 12-17-летние подростки. Нетрудно предугадать, что будет дальше. Лучше уж переждать смутные времена и учиться удалённо, чем ради посещения школы добровольно-принудительно уколоться экспериментальной вакциной, выполняя план правительства по достижению 70% вакцинированного поголовья”.
“Да и если честно , то в школе дети очень много занимаются ерундой , на уроках часто смотрят какие то бестолковые фильмы , какие то развивающие беседы , учителя до ковида могли на пол дня увести детей в театр какой то или музей , а летом последние две недели дети просто дурью маяться , поэтому если в целях оздоровления и разрыва цепочек заболевания , особенно те кто сейчас вернётся с курортов если дети даже не поучатся ещё пять дней ничего страшного не случится”.
Некоторые читатели не просто высказали свое отношение, но и предложили возможные варианты в этой ситуации:
Татьяна: “Переболевшим детям надо разрешить учиться, к настоящему времени переболели многие дети (имею в виду 10-12 летних ), взять на учёт — не проблема, данные — в дигилугу”.
Ken: “Для того чтоб принимать подобные решения, должна быть статистика, по школам, сколько детей больных в каком классе и т.д. А сказать : а давайте… как то не серьёзно.”
“Поддерживаю! Но я считаю, что надо отправить на дистанционку со 2 по 8 классы и с 10 по 11. Пусть 1ые, 9ые и 12ые классы пока ходят. Но когда будет пик заболеваемости, то нужно вообще закрыть школы вне зависимости от статуса вакцинации. Наконец-то мудрое решение, которое я полностью поддерживаю.”
“Переводить на дистант надо всех невакцинированных школьников, в том числе и с особыми потребностями. Пусть дома сидят и там учатся! А на время вакцинации все закрыть на месяц- полтора!!! Иначе эта корона никуда не исчезнет и каждый год будет одно и то же: смерти, ограничения, маски… Хватит полумер: одних оставили дома, другие — заразу распространяют… Нелогично!”
Но у большинства остается очень много вопросов и сомнений:
“Дома — не учеба. Дети сидят и даже не делают вид, что учатся. Видео отключено, занимаются, чем хотят. Потом приходится завалы разгребать родителям. Хотя, с другой стороны понятно, что школа — серьезный источник заразы. Младший, непривитый, из школы притащил корону. Переболел в довольно тяжелой форме. Надо решать, как снизить риск заражения в школе, а не закрывать ее”.
“Если бы правительство дало конкретные инструкции, как будет проходить тестирование, то такого бы решения не было. А так все взвалили на школы и руки умыли. Легко сказать, что будет тестирование 2-3 раза в неделю. А кто и как это будет проводить? Учителя? С какой стати? Почему не волонтеры из числа родителей, которые боятся дистанционки? Как быстро провести это тестирование без ущерба урокам? Кто должен протестировать такое количество учеников и учителей да еще и 2-3 раза в неделю? В сельской школе мало учеников, тут без вопросов. А в городской? А школа не одна. А учеников в каждой школе даже 100. Если на 1 человека идет примерно 5 минут, то при 100 учениках времени уйдет 500 минут (без перерыва), то есть 8,3 часов. Если учеников больше, то, соответственно, время увеличивается? Учиться когда? Сплошные вопросы, ответы кто даст? ГДЕ ЧЕТКИЕ ИНСТРУКЦИИ? Вот когда будет все конкретно сформулировано, а не просто придумано, как у нас любят, тогда и будут адекватные ответные меры. Пока ничего не ясно”.