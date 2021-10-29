"Мои дети будут тупыми!" Что читатели RusDelfi думают о дистанционном обучении для 4–8 классов с 1 ноября

Внучка ходит в третий класс, но год назад мне пришлось контролировать эту дистанционную школу. Урок начинается в час, пока мы зашли, были не большие проблемы, так как я не сильна в э-школе, потом оказалось проблемы были в самой э-школе, пока прошла перекличка, и от урока осталось 25 минут. То как прошел урок ..на мой взгляд …да никак,какие знания можно получить за это время? А урок пения? Сижу на кухне, чтобы не мешать , вдруг приходит внучка, я все…говорит она. Я …как все? Время ещё урока…. А я спела куплет и меня отпустили…

Ольга: “Удаленка, это полное безобразие, большинство детей и так не хочет учиться. Школа это прежде всего дисциплина. Придти во время в школу, быть подготовленным, тоесть , учебники, ручки, тетрадки и всё прочее по списку, форма одежды и самое главное никакое виртуальное общение не заменит реального, когда ученик видит ,что учитель говорит и смотрит именно на него а не в какую-то пустоту экрана.

Лана: Нашли виновных-детей!!!якобы они приносят вирус бабушкам и дедушкам!!А не хотели бы именно бабушек с дедушками изолировать-ведь они самостоятельно находят этот вирус,гуляя по магазинам,в транспорте..

По теме: “В нашей семье три школьника…получается, что один ребенок учится дистанционно, а старшая и младшая идут в школу. Как вы думаете / если кто-то думает/ нам быть!? Отвечу — ” что в лоб, что по-лбу. Для нас еще большая неразбериха. Во многих семьях так будет. Кому так удобно? Нам нет!”

Упс: “Вырастет поколение дебилов! Тогда нахрен и вообще школы? умеет немного читать немного писать,подпись свою под каким нибудь рабским договором сможет поставить — и хорошо! Умное население не нужно правителям”.

Артем: “Против такого обучения! У меня два ребенка. которым необходимо контактное обучение! Какими они будут по окончании школы??? ТУПЫМИ!!! Контакт — это прежде всего общение и восприятие материала происходит совсем по-другому!!!”

Начнем с того, что, согласно нашему опросу, чуть больше половины проголосовавших все-таки поддерживают введение дистанционного обучения на неделю:

Зашибись…я не удивлюсь что с таким подходом будем или совсем тупые, кроме как прибавить и отнять ничего знать не будем или учиться лет так 20.

У моей приятельницы дочка учиться в тартуском универе на врача и дочка сказала так…мне просто жаль этот год (2020) я ничего умного и толкового не получила, просто упущенный год, потерянный год..

Хватит уже халтурить ,хватит экспериментировать, что с учебой ,что с медициной…ХВАТИТ!!!!! Не занимайтесь разложением общества!!!!”

А вот, что думают те, кто “за” удаленку:

Xx: “Что вы стонете? Хотите чтоб дети болели и домой заразу принесли или здоровыми оставались. Просто родители не хотят возиться с детьми, все на школу свалили. А кто в школе учился, тот и дома будет учиться. Проверено!”

Странные люди: “Речь идёт о здоровье детей,конечно дистанционное обучение безопаснее.”

“Пусть учатся дистанционно! Если являются потенциальными разносчиками заразы. Не за чем учителей под угрозу ставить. Если вакцины не защищают 100% от ковида. ”

Laura: “…В школе и без пандемии постоянные вирусы. У нас в семье постоянно приносились болезни из школы, уже терпеть было невозможно. Школьники не следят за гигиеной и разносят все время болезни, не только корону”.

Маша: “Если ребенок не учился в школе, то и дома мама делает. У нас с этим проблем нет, оба мальчика и оба учатся сами, если не понятно что, учитель, что в школе, что дистанционно объясняет после уроков. Хотя нашим деткам редко не понятно. Один в 4-ом, другой в 7-ом. Все нормально”

Ну: “С понедельника для того, чтобы попасть в заведения, где проверяют ковидные справки, документ должны будут предъявлять и 12-17-летние подростки. Нетрудно предугадать, что будет дальше. Лучше уж переждать смутные времена и учиться удалённо, чем ради посещения школы добровольно-принудительно уколоться экспериментальной вакциной, выполняя план правительства по достижению 70% вакцинированного поголовья”.