П — продуктивность. Как всего 18 минут в день помогут достигать целей?
Но также важно не только делать конкретные шаги, ведущие к успеху, но и размышлять о своих целях, оценивать свой прогресс. В книге "18 минут. Как повысить концентрацию, перестать отвлекаться и сделать действительно важные дела" писатель и бизнес-консультант Питер Брегман (США) рассказывает о ежедневной 18-минутной практике, которая поможет разобраться, куда мы движемся, и на протяжении всего дня придерживаться выбранного курса.
"Признание получает не совершенство, а продуктивность, — считает Брегман. — Будьте нормальным родителем. Нормальным сотрудником. Нормальным писателем. Это позволит двигаться дальше. Потому что в конечном итоге ключ к совершенству — делать не правильно, а часто. Тогда в конце концов вы достигнете желаемого результата".
5 минут утром: спланировать и рвануть
Выработайте привычку каждое утро уделять пять минут планированию предстоящего дня. Напишите список задач и подумайте над тем, что можно сделать прямо сегодня, чтобы сделать очередной шаг к успеху. Что в связи с этим стоит включить в список дел на день?
"Прожить день, эффективно маневрируя, — все равно что проехать по крутому скалистому склону на горном велосипеде, — говорит Брегман. — Надо посмотреть вперед. Спланировать путь. И рвануть".
Можно поступать по другому: визуализировать предстоящий день, представлять вызовы, с которыми вы можете столкнуться, и думать, как именно вы с ними справитесь. Также можно записывать в ежедневник, как бы вы хотели прожить этот день, и отмечать одну вещь, которую обязательно нужно сделать сегодня, чтобы день можно было считать успешным. Такой прием прекрасно работает.
1 минута каждый час: анализ и настрой
Ставьте будильник на каждый рабочий час (всего 8 раз) и, когда раздастся сигнал, потратьте одну минуту на себя:
Сделайте глубокий вдох и выдох.
Поразмышляйте о том, был ли минувший час продуктивным. Удалось ли вам сделать то, что вы наметили? Получалось ли фокусироваться? Как вы себя чувствуете?
Настройтесь на следующий час, представьте себе результат, которого хотите достичь.
5 минут вечером: подводим итоги
В конце рабочего дня уделите пять минут размышлениям над тем, как он прошел. Брегман советует задавать себе такие вопросы:
- Как прошел день? В чем мне удалось достичь успеха? Что получилось преодолеть?
- Что я сегодня узнал - о себе, о других?
- Как я планирую действовать завтра - так же как сегодня или иначе?
- С кем я сегодня общался? Надо ли кото-то поблагодарить? Узнать о чем-то новом?
В зависимости от того, чем вы занимаетесь и как проходит ваш рабочий день, вечернюю практику можно модифицировать по вашему усмотрению - например, записывать три победы, случившиеся за день, отмечать, за что вы благодарны и чего ждете от завтрашнего дня.
Задавайте себе следующие вопросы:
- Что у меня получилось хорошо?
- Что я сделал плохо?
- Что я завтра могу сделать лучше?
- Какие задачи остались невыполненными?
Ваша цель - оценить, что было сделано, убедиться, что вы на правильном пути, и настроиться на продуктивный завтрашний день. Сделав эту простую и не затратную по времени практику своей привычкой, вы сможете быть уверенными в том, что действительно каждый день продвигаетесь к своей цели.