П — продуктивность. Как всего 18 минут в день помогут достигать целей?

Но также важно не только делать конкретные шаги, ведущие к успеху, но и размышлять о своих целях, оценивать свой прогресс. В книге "18 минут. Как повысить концентрацию, перестать отвлекаться и сделать действительно важные дела" писатель и бизнес-консультант Питер Брегман (США) рассказывает о ежедневной 18-минутной практике, которая поможет разобраться, куда мы движемся, и на протяжении всего дня придерживаться выбранного курса.

"Признание получает не совершенство, а продуктивность, — считает Брегман. — Будьте нормальным родителем. Нормальным сотрудником. Нормальным писателем. Это позволит двигаться дальше. Потому что в конечном итоге ключ к совершенству — делать не правильно, а часто. Тогда в конце концов вы достигнете желаемого результата".

5 минут утром: спланировать и рвануть

Выработайте привычку каждое утро уделять пять минут планированию предстоящего дня. Напишите список задач и подумайте над тем, что можно сделать прямо сегодня, чтобы сделать очередной шаг к успеху. Что в связи с этим стоит включить в список дел на день?

"Прожить день, эффективно маневрируя, — все равно что проехать по крутому скалистому склону на горном велосипеде, — говорит Брегман. — Надо посмотреть вперед. Спланировать путь. И рвануть".

Можно поступать по другому: визуализировать предстоящий день, представлять вызовы, с которыми вы можете столкнуться, и думать, как именно вы с ними справитесь. Также можно записывать в ежедневник, как бы вы хотели прожить этот день, и отмечать одну вещь, которую обязательно нужно сделать сегодня, чтобы день можно было считать успешным. Такой прием прекрасно работает.

1 минута каждый час: анализ и настрой

Ставьте будильник на каждый рабочий час (всего 8 раз) и, когда раздастся сигнал, потратьте одну минуту на себя: