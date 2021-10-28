ОПРОС | Что вы думаете о дистанционном обучении для 4–8 классов с 1 ноября?

Что вы думаете о таком решении? Каким для вашей семьи оказался предыдущий опыт дистанционного обучения? Может быть, есть другие способы решения проблемы, кроме предложенных министром образования и мэром Таллинна? Присылайте свои мнения в нашу редакцию по адресу ajakirijana@ekspressmeedia.ee или делитесь в комментариях.