28.10.2021, 17:13
ОПРОС | Что вы думаете о дистанционном обучении для 4–8 классов с 1 ноября?(47)
Foto: Tiit Blaat
Министр образования Лийна Керсна вчера заявила, что после окончания школьных каникул все дети будут проходить быстрое тестирование на коронавирус два-три раза в неделю. Однако мэр Таллинна Михаил Кылварт решил, что с 1 ноября, после каникул, 4–8 классы перейдут на дистанционное обучение, и предположил, что первая неделя "дистанционки" может оказаться не последней.
Что вы думаете о таком решении? Каким для вашей семьи оказался предыдущий опыт дистанционного обучения? Может быть, есть другие способы решения проблемы, кроме предложенных министром образования и мэром Таллинна? Присылайте свои мнения в нашу редакцию по адресу ajakirijana@ekspressmeedia.ee или делитесь в комментариях.