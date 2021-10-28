Почему женщин с татуировками и пирсингом все еще по умолчанию считают плохими матерями?

И да, когда такие женщины становятся матерями, они получают двойную порцию осуждения - в обществе, где татуировки все еще принято считать тюремным атрибутом, а пирсинг - подростковой блажью, быть матерью и выглядеть ярко - это серьезное нарушение.

Проблему дискриминации матерей по внешнему виду подняла в своем Твиттере пользовательница с ником jemmappellelala - в шапке профиля у девушки написано, что она педиатр и пульмонолог.

Она рассказала, что во время больничного обхода видела двух разных мам. “Первая: два тату рукава, длиннющие дреды, нос проколот, все это время телефон не доставала даже, играла с сыном в какие-то игрушки, разговаривала с малышом, но от старших я услышала, что „чему такая научит малыша”. Малыш у нее хохотун, рад осмотру, на вопросы отвечает, - описала авторка твита. - Вторая „обычная” мама дала ребенку планшет, сама в телефоне, он плачет на осмотре, она его трясет, кричит, но к ней они без вопросов”.

“Каждый раз хочется бить за критику внешности”, - написала она в заключение.

За один день твит набрал почти 12 тысяч лайков и несколько десятков комментариев - преимущественно одобрительных.

Вот любят все к внешности придираться, я сегодня когда обход проводила, была у детей 2х лет с разными мамами. Первая: два тату рукава, длиннющие дреды, нос проколот, всё это время телефон не доставала даже, играла с сыном в какие-то игрушки, разговаривала с малышом, но от старших — 11:11 (@jemappellelala) October 20, 2021

Некоторые “неформальные” родители поделились своим опытом: “Мои не слишком адекватные тести сказали жене, как мужчина с такими татуированными руками ребенку пеленки менять будет. Отвечаю: лучше всех, мое любимое дело - это мыть попку своего чада”, - написал один из пользователей.

Впрочем, были и комментарии от тех, кто решил поспорить с автором и обратить ее внимание на то, что и среди татуированных людей с дредами встречаются не очень хорошие люди и не самые лучшие родители.

Увы, в России, где живет автор поста, родители с татуировками и пирсингом все еще могут столкнуться с осуждением и критикой. Сталкивались ли вы с чем-то подобным в Эстонии?