Сколько нужно спать в 20, 30, 40 и 50 лет?

“Как у вас со сном?” — от ответа на этот вопрос зависит очень многое. Сон влияет на то, как мы себя чувствуем в течение дня, справляемся ли с “внешними угрозами” в виде бактерий и вирусов и как реагируем на стресс. А существует ли время сна — определенный промежуток, в течение которого вы обязательно должны спать, чтобы организм полностью восстановился? И зависит ли оно от вашего возраста? Разберемся в этом прямо сейчас.

Золотой стандарт сна

Интересный факт: в мире существуют Единые рекомендации по сну, которые последний раз обновлялись в 2015 году. Они были написаны 15 экспертами на основе 5314 статей и научных исследований о сне. И если заглянуть в них, то можно выяснить, что среднестатистическому взрослому человеку требуется минимум семь часов в сутки для отдыха. С возрастом (спойлер!) этот показатель может снизиться до пяти: в юности нам требуется больше времени для восстановления сил. Согласно официальным рекомендациям, ребенку в возрасте 4-11 месяцев необходим сон продолжительностью 12-16 часов. Уже к 13 годам этот показатель снижается до 8-10 — тенденция понятна.

Цифра в 7+ часов актуальна для людей, достигших 18-летнего возраста. Но она может составлять и девять часов: индивидуальное время отдыха зависит от таких факторов, как генетика, питание, уровень физической активности и гормональный баланс. И от профессии — исследования доказали, что полицейским, военным и медицинским работникам точно нужно спать больше.

Сколько нужно спать, если вам 20, 30, 40 или 50 лет?

К 20 годам устанавливается стабильный циркадный ритм вашего тела — т.е. цикл сна и бодрствования. Однако, иногда в силу индивидуальных особенностей организма, этот процесс “откладывается” до 30-40 лет. И это тоже вариант нормы. В 20-летнем возрасте мозг еще весьма пластичен, а потому легко переносит недосып из-за вечеринки или экзамена. Если проблемы со сном и возникают, их можно решить отказом от кофеина и 30-минутной спортивной нагрузкой.