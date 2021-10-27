"Нужно прислушиваться к себе". Голливудская звезда рассказала, как говорить с детьми о сексе

Актриса рассказала, что главный ее совет в вопросах интимной жизни для всех — это всегда быть откровенным и максимально честным с собой. Этих же принципов она придерживается в разговорах с детьми о сексе.

Я стараюсь всегда сохранять нейтральность. Мое поколение совершенно иначе относилось к сексу в их возрасте. Нас эта тема смущала и даже заставляла чувствовать себя виноватыми, — сказала Гвинет в интервью.

Она также призналась, что подозревает, что дети не до конца доверяют ей в этом вопросе. Но она не теряет надежды.

Я стараюсь проявлять любопытство, но мне кажется, что подросткам в целом неловко говорить со своими родителями о сексе. И я как бы следую их примеру. К счастью, уже в средней школе они получили блестящее половое воспитание: разобрались с птицами и… пчелами. А я всегда готова ответить на любые их вопросы. Но их пока очень мало, — продолжала рассказывать Гвинет Пэлтроу.

Кроме этого, в интервью она поделилась советом, который дала своим детям. Актриса уверена, что главное в отношениях и сексе — полагаться на собственные чувства.

Вы должны прислушиваться к собственной правде и во всем полагаться на свои инстинкты. Когда вы находитесь в отношениях, вы не являетесь полностью собой, вы сублимируете или боретесь с чем-то, и я думаю, что это может сильно повредить вашим взаимоотношениям с собой, — говорит она в интервью автору.