Мода и стиль
27.10.2021, 13:35

ФОТО | Российский Vogue впервые поместил на обложку плюс-сайз модель

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Foto: Benoit Tessier / REUTERS / Scanpix
На обложке российского Vogue впервые появилась модель плюс-сайз. Ей стала Джилл Кортлев (также известная как Джилла Текила — по ее нику в инстаграме), пишет "Медуза".

Кортлев ранее появлялась на обложке французского Vogue, а также стала первой в истории плюс-сайз моделью, которая представила на подиуме коллекции Fendi и Versace.

Джилл Кортлев, пишет Vogue, начинала модельную карьеру со стандартными для индустрии параметрами, но успех пришел к ней лишь после того, как она перешла в категорию плюс-сайз.

“Хотя произносить термин „плюс-сайз” в ее отношении язык не поворачивается”, — признает автор статьи в Vogue. Параметры Кортлев 93-78-106 при росте 175 сантиметров.

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