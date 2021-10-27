ФОТО | Российский Vogue впервые поместил на обложку плюс-сайз модель

Кортлев ранее появлялась на обложке французского Vogue, а также стала первой в истории плюс-сайз моделью, которая представила на подиуме коллекции Fendi и Versace.

Джилл Кортлев, пишет Vogue, начинала модельную карьеру со стандартными для индустрии параметрами, но успех пришел к ней лишь после того, как она перешла в категорию плюс-сайз.

“Хотя произносить термин „плюс-сайз” в ее отношении язык не поворачивается”, — признает автор статьи в Vogue. Параметры Кортлев 93-78-106 при росте 175 сантиметров.