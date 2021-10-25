5 знаков Зодиака, которых ждут перемены в 2022 году

Овен

Овны, прирожденные лидеры и люди с повышенной активностью, в 2022 году смогут достичь головокружительных успехов в карьере, обрести финансовое благополучие и совершить долгожданные крупные покупки. Астрологи рекомендуют им получать новые знания, чтобы умений и навыков хватило для продвижения по карьерной лестнице или ведения своего дела. В начале года Овнам важно поставить четкие цели и идти к ним, не сворачивая с выбранного пути. В год Тигра успех будет зависеть и от настроя, а значит, нужно оставаться честными, неподкупными и непредвзятыми в суждениях.

Рак

Раков ожидает душевный подъем и везение во всех сферах жизни. Представителям этого Знака астрологи рекомендуют сосредоточиться, в первую очередь, на своих потребностях, найти для себя новые цели и сторониться людей, способных навредить или манипулировать. В 2022 году Раки смогут найти применение своим сбережениям и выгодно их инвестировать. Не обойдет их и удача в личной жизни — покровитель года Тигр будет благосклонен к тем, кто настроен серьезно и готов к ответственности в отношениях. В начале года Ракам важно настроиться на лучшее и запрограммировать сознание на успех, чтобы весь год прошел на волне позитива.

Дева

Дев ждут приятные перемены в деловой среде. Новые знания, полученные в текущем году, пригодятся для ведения дел в будущем, в карьере или в собственном деле. Астрологи рекомендуют Девам активно работать, но при этом не забывать о своевременном отдыхе, чтобы не выгореть эмоционально. В 2022 году у Дев будет шанс прославиться, заявить о себе и заработать отменную репутацию, которая будет помогать в жизни и делах. В любви Дев ждут перемены к лучшему, и лучшим временем для заключения брака астрологи называют первую половину года — с февраля по май.

Козерог