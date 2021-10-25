День тяжелый: почему понедельники такие трудные и опасные для здоровья?

Начинать день со стресса и тревоги — значит брать на себя ответственность за свои эмоциональные реакции. Надо быть честным: человек вызывает у себя много отрицательных эмоций. Мы должны научиться понимать свой внутренний мир и брать на себя ответственность за все, что с нами происходит.

Когда важнейшая цель жизни — душевный покой и ей соответствуют все остальные жизненные цели, человек счастлив и достигает успехов. Когда стрессов слишком много, человек испытывает напряжение, тревогу и, в конечном итоге, истощение или даже выгорание. Многие из нас переживают каждый день и таким образом ослабляют свой организм. После продолжительного беспокойства человек становится уязвимым для болезней. Если вы хотите начать жить счастливо и здорово, вам нужно избавиться от беспокойства.

В состоянии стресса нам не хватает энергии и мы не можем получать удовольствие от других важных вещей в жизни (карьерные достижения, отношения с близкими и т.д.).

Ни война, ни чума, ни голод, а именно стресс вызывает серьезные болезни: язвы желудка, инсульты, сердечно-сосудистые заболевания и т. д. Это укорачивает жизнь и приводит к ухудшению ее качества. Самым важным условием счастья и успеха в современном мире является способность справляться с повседневными стрессами.

Утро понедельника — самое напряженное время: нас ждут и незавершенные дела, и новая работа. Для многих это настолько психологически тяжело, что нагрузка кажется невыносимой. Это вызывает частые и интенсивные стрессы. А организму, ослабленному постоянным и продолжительным стрессом, нужно совсем немного времени, чтобы начать разрушаться.

Как снизить напряжение в первый рабочий день недели, чтобы не погрузиться в тотальный затяжной стресс, рассказывает литовский психолог и бизнес-консультант портала Psichika Августин Ротомскис.

Многие люди сосредотачиваются на проблемах прошлого, постоянно думая о том, что произошло. Днем и ночью они мысленно разговаривают с людьми, которые однажды причинили им боль, вспоминают все заново и вновь испытывают эту боль. Они твердят себе насколько плох этот человек и как несправедлив мир.

Каждый из нас должен выполнить какую-либо работу. Выполнив ее, мы испытываем удовлетворение. Незаконченная работа вызывает, напротив, негативные эмоции. Один из самых простых способов преодолеть стресс — четко выполнять свои обязанности и не нагружать себя множеством сложных, трудоемких задач, на которые нет времени. Когда вы закончите работу, вы почувствуете себя лучше и позитивнее, — как будто “гора с плеч упала”.

Обычно человек фокусируется на явлениях, которые невозможно изменить, а не на признании реальных и решаемых проблем. Отвлекаясь от ненужных источников тревоги, можно прояснить реальные проблемы. Понимание того, что нужно изменить, целенаправленные действия для решения проблемы, помогут снизить уровень тревоги.

Таким образом, стресс вызывается реакцией на ситуацию, а не самой ситуацией. Поэтому лучший способ уменьшить беспокойство — это выявить настоящие проблемы и постараться найти для них решение. Когда я прошу назвать то, что беспокоит людей, только небольшая часть из них называет разумные вещи, которые можно изменить. Чаще же всего люди беспокоятся о событиях, которые никогда не происходили, о неприятных событиях прошлого, мелких незначительных заботах.

Доктор Ханс Селье, один из главных исследователей стресса в двадцатом веке, подчеркивал, что внешние раздражители сами по себе не являются стрессом. Все определяется реакцией человека на ситуацию, явление, событие. А реакции можно выбирать. Например, люди, которые застряли в автомобильной пробке, могут реагировать на это по-разному. Один будет нетерпеливым и злым, а другой — спокойным и расслабленным.

Вы освободитесь от многих негативных и разрушительных чувств, если признаетесь себе, что в жизни происходит самые разные вещи. Каждый из нас сталкивается с жестокой критикой, плохим и неуважительным отношением, грубостью и непорядочностью. Этот опыт неприятен, но неизбежен.

Постарайтесь как можно скорее простить человека и забыть о негативном жизненном опыте. Некоторые люди сразу же противятся призыву о прощении. Прощение всего, что причинило вам боль, — это не то же самое, что терпение или оправдание поведения другого. Цель прощения — стать эмоционально свободным и избавиться от болезненного воспоминания. Когда вы отпустите прошлое, то откройте для себя любовь, мир и радость сегодня.

- Игнорирование фактов и реальности

Человек склонен отрицать очевидные факты и поэтому испытывает стресс и теряет душевный покой. Можно делать вид, что все хорошо, хотя это не так. Однако разум скрывает то, что выражает тело. Со временем развиваются бессонница, головные боли, расстройство желудка и депрессия. Важно открыто спрашивать себя: “Чего я избегаю в жизни и почему?” Найдите время, чтобы подумать о том, что делает вас счастливым и несчастным.

- Поиск признания и одобрения

Многие люди очень боятся прослыть неудачниками. Они чувствуют себя неуверенно и незащищенно, потому что у других более высокий доход, больше регалий, призов и т. д. Они постоянно думают о том, что сказали другие и что другие могут подумать о них. Люди поедают себя эмоционально, постоянно говоря себе: “Я должен это сделать”, “Я должен это сделать”. Они считают, что в активной жизни нет места отдыху.

Очень важно понимать, что у вас есть свои достижения и таланты. Но при этом, большинство других людей не волнует, насколько вы хороши и успешны. Вы просто должны научиться принимать себя таким, какой вы есть.

В то же время нужно понимать, что неудача — отличный учитель, который помогает овладеть знаниями для достижения успеха. Делайте выводы о неудачах и двигайтесь вперед.

Избавление от чрезмерного стресса и беспокойства начнется, когда вы возьмете на себя полную ответственность за то, кем вы являетесь и кем вы становитесь, и когда вы научитесь выявлять истинные причинами беспокойства. Только конкретные действия по решению повседневных проблем и достижению важных целей принесут душевный покой.

Постоянная тревога разрушает как морально, так и физически, портит отношения с окружающими, мешает развивать карьеру и получать удовольствие от отдыха. Хотите восстановить контроль над своей жизнью и обрести душевный покой? Выбор — только за вами.