Гороскоп на неделю с 25 по 31 октября 2021 года

Лев. У Львов на этой неделе может очень резко меняться настроение. Чтобы этого не происходило, астрологи советуют этим людям пользоваться учиться управлять своим эмоциональным состоянием. Согласно прогнозам, эта неделя будет отличным временем для путешествий, для решения финансовых проблем и новых знакомств. Благоприятная энергетика поспособствует очищению Львов от страхов и лишних мыслей. Апогеем позитивного воздействия звезд на Львов станет четверг - самый яркий и позитивный день недели.

Рак. Ракам стоит быть предельно осторожными в общении с окружающими. Нужно обходить стороной людей с плохой энергетикой. В работе нужно проявлять больше самостоятельности. В любви тоже лучше принимать решения максимально осмотрительно. Камнем преткновения в финансовом и рабочем плане может стать ухудшенное самочувствие. Ракам нужно больше отдыхать и стараться находить время для релаксации, смены обстановки. Так они смогут сохранить свою продуктивность на высоком уровне.

Близнецы. Начинается благоприятное время для новых дел, а также для покупок. Близнецам удастся сделать свою жизнь лучше, но для этого им придется сначала пробудить в себе силы и очиститься от негатива. В конце недели возможны неожиданные расходы, поэтому астрологи советуют не торопиться с решениями. Нужно пользоваться советами близких, принимать решения мудро и взвешенно. Начало недели прекрасно подходит для обмена валюты, открытия счета в банке. На работе нужно опасаться слухов и сплетен.

Телец. Тельцам стоит браться за самые важные дела и как можно меньше времени проводить в переживаниях. Эта неделя будет напряженной и нервной, но Тельцы смогут справиться со всеми проблемами в любовной и финансовой сферах. На работе и в бизнесе людям данного знака стоит временно занять выжидательную позицию. Не стоит рисковать, принимая важные решения. Также астрологи не советуют совершать на этой неделе дорогостоящих покупок.

Овен. Необходимо помнить о том, что состояние гармонии с самим собой является одним из самых важных для достижения счастья, особенно сейчас. Овнам астрологи с 25 по 31 число настоятельно советуют заниматься почаще приятными делами, а также развлекаться. В субботу Овнов ожидает резкая смена настроения из-за ухудшения положения Марса. Астрологи советуют разобраться со всеми самыми важными делами до этого дня.

Дева. Первый день недели для Дев может быть довольно опасным и непредсказуемым. Астрологи советуют избегать повышенного самодовольства, эгоизма и лени. Эти три качества характера для Дев станут самыми опасными. В общении с людьми также стоит избегать чрезмерной импульсивности. Эксперты советуют взвешивать каждое слово, чтобы никого не обидеть и не спровоцировать мощный конфликт.

Весы. У Весов ожидается время удачи и больших успехов. У этих людей повысится выносливость, улучшится интуиция. Единственная проблема, которая может их ожидать - это резкие перепады настроения, особенно во второй половине недели. Также эксперты советуют Весам помнить о том, что сила действия равна силе противодействия. Если переходить кому-то дорогу, можно наткнуться на большие проблемы.

Скорпион. На этой неделе Скорпионов ждет хорошее настроение, повышенная работоспособность. Есть шанс столкнуться с мощной оппозицией в бизнесе и на работе, но любые проблемы удастся преодолеть достаточно быстро. Период с 25 по 31 октября астрологи называют временем освобождения от внутренних противоречий, страхов и комплексов. Скорпионы смогут стать лучшей версией себя.

Стрелец. Стрельцам стоит сфокусировать свое внимание на сфере любви. Эта неделя - идеальное время для поисков второй половинки, романтики, новых знакомств. Многим Стрельцам удастся укрепить уже существующие отношения. Чтобы не портить себе настроение, астрологи настоятельно рекомендуют как можно меньше времени пребывать во враждебной среде - например, среди неприятных людей.

Козерог. Козерогам в период с 25 по 31 число нужно думать больше о чем-то хорошем, позитивном и добром. Это поможет изменить жизнь к лучшему, добиться поставленных целей и задач. Вполне возможно, что для Козерогов начнется время, в которое звезды и планеты помогут им стать лучше во всех планах. Ночные светила укрепят их веру в себя и помогут им воплотить в жизнь всё задуманное. Людей этого знака будет преследовать удача. Чтобы ее не потерять, необходимо быть учтивыми с окружающими.

Водолей. На этой неделе Водолеев на время могут покинуть их уверенность и творческая энергия. При наличии вдохновения можно будет заняться разработкой принципиально новых идей в работе и бизнесе. Самое главное сейчас - здраво оценивать свои возможности, не торопясь с решениями. В кризисных ситуациях можно будет смело положиться на интуицию.

Рыбы. Рыбам в конце недели стоит избегать встреч с неприятными людьми. Планеты и звезды могут подтолкнуть Рыб к стереотипному мышлению, которое будет крайне неблагоприятно влиять на их удачу и способность к принятию важных решений. Астрологи советуют Рыбам уделять большое внимание своей внешности. Нужно стараться выглядеть на пять с плюсом, чтобы привлекать больше внимания противоположного пола и производить наилучшее впечатление на людей.