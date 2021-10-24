Дедушка спас тонущих внуков ценой собственной жизни

61-летний врач на пенсии Джонатан Смит из Шотландии отдыхал на Крите вместе с семьей. В один из дней ближе к концу отпуска шотландец пошел купаться вместе с женой Сьюзан, семилетним и десятилетним внуками. Мальчики предложили вместо купания на общественном пляже отправиться на дикий скалистый берег. Смит и его жена возразили, но дети настояли на своем решении. Когда мальчики пошли купаться, они попали в бурное течение, не смогли выплыть самостоятельно и начали тонуть.

Pictured: Grandfather, 61, who drowned saving two grandsons in sea

https://t.co/fQnGCqG1Uf — AtlantiQ✨ (@Kyuchan34267788) October 22, 2021

Смит бросился в воду и оттолкнул детей к скалам. На крики сбежались очевидцы и спасатели. Они бросили детям спасательный круг и веревки и вытащили мальчиков на берег. Их дед не смог выбраться самостоятельно из бурных вод. Когда он увидел, что второй его внук спасен, силы покинули его, и Смит ушел под воду. Спасатель Антонис Фарасаракис рассказал, что когда сумел добраться до мужчины, у него были серьезные травмы. В итоге Смит погиб.

Женщина, которая пожелала остаться анонимной, описала происходящее:



Спасателям пришлось шесть раз нырять, чтобы добраться до него. Им пришлось набросить на него веревку и вытащить из моря, как бревно. Его жена наблюдала за этим в ужасе.



34-летний сын Смита Дэвид признался, что не может поверить, что больше никогда не увидит отца. 60-летняя жена Смита Сьюзан и его дочь, мать спасенных мальчиков, остались на Крите и занялись организацией эвакуации тела в Шотландию.

В министерстве иностранных дел Великобритании заявили, что поддерживают семью погибшего и сотрудничают с греческими властями.