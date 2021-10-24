ФОТО | Самые стильные гости Таллиннской недели моды. ТОП-20 от эстонского стилиста Светланы Агуреевой

“Из-за ограничений неделя моды не проходила в привычном формате почти два года, — говорит Светлана Агуреева. — В связи с этим, конечно, гостей стало меньше — так, в этот раз не было многих завсегдатаев Tallinn Fashion Week. Плюс — из-за пандемии люди стали чуть меньше внимания уделять своим образам, стали одеваться проще и практичнее. Но были и те, кто продумывал все свои образы и прекрасно выглядел изо дня в день. Их мне и хотелось бы отметить".