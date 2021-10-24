24.10.2021, 14:07
ФОТО | Самые стильные гости Таллиннской недели моды. ТОП-20 от эстонского стилиста Светланы Агуреевой
все фото и видео гостей Tallinn Fashion Week!
ФОТО: Эрленд Штауб / Tallinn Fashion Week
На этой неделе в Таллинне прошла долгожданная осенняя неделя моды. Уже стало традицией, что поклонники эстонской моды всегда с нетерпением ждут не только показов местных дизайнеров, но и возможности “выгулять” собственные смелые наряды. Эстонский стилист Светлана Агуреева побывала на всех показах Tallinn Fashion Week и специально для нас составила ТОП самых ярких нарядов гостей.
“Из-за ограничений неделя моды не проходила в привычном формате почти два года, — говорит Светлана Агуреева. — В связи с этим, конечно, гостей стало меньше — так, в этот раз не было многих завсегдатаев Tallinn Fashion Week. Плюс — из-за пандемии люди стали чуть меньше внимания уделять своим образам, стали одеваться проще и практичнее. Но были и те, кто продумывал все свои образы и прекрасно выглядел изо дня в день. Их мне и хотелось бы отметить".
ТОП-20 самых стильных гостей Tallinn Fashion Week от стилиста Светланы Агуреевой:
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Все фото гостей Таллиннской недели моды:
День 1
День 2
День 3
День 4