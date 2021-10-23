Меган Маркл обратилась к политикам с гневным письмом в защиту американских родителей. Почему она упомянула в нем Эстонию?

“За последние 20 месяцев пандемия выявила давно существующие линии разлома в наших общинах, — пишет Маркл. — С угрожающей скоростью миллионам женщин приходится бросать работу, чтобы присматривать за своими детьми, пока школы и детские сады закрыты, и ухаживать за своими близкими. Работающая мама или родитель сталкиваются с конфликтом между тем, чтобы быть со своей семьей и детьми, или получать зарплату. В обоих случаях жертва обходится дорого”.

Меган вспомнила в письме, что сама вынуждена была работать с 13 лет, чтобы откладывать деньги, которых постоянно не хватало, а также поделилась опытом собственного родительства, которое, безусловно, отличается от большинства американских семей.

“Как и любые родители, мы были вне себя от радости, когда родилась наша дочь. Как и многие родители, мы были потрясены. Но мы не сталкивались с суровой реальностью: провести первые несколько критических месяцев с нашим ребенком или вернуться на работу. Мы знали, что <…> на этом жизненно важном этапе можем посвятить себя нашим детям и нашей семье. Мы знали, что нам не придется делать невозможный выбор в отношении ухода за детьми, работы и медицинского обслуживания, который многим приходится делать каждый божий день”.

Письмо Меган связано с тем, что программа президента Джо Байдена Build Back Better, которая включает в себя политику оплачиваемых родительских и семейных отпусков, встречает сопротивление в Сенате.

Как пишет сайт Forbes Woman, в данный момент в США нет законодательно закрепленных отпусков. Оплачиваемый отпуск предоставляется по желанию работодателя. Также нет и законодательно гарантированного отпуска по уходу за ребенком — женщины возвращаются в офис после окончания больничного, выданного после родов, если работодатель не предоставляет им других опций.

Причем здесь Эстония?



“Полный оплачиваемый отпуск не должен быть предметом для компромиссов или переговоров", — возмущается Меган, подчеркивая, что обращается к Сенату от имени миллионов американских семей.