Меган Маркл обратилась к политикам с гневным письмом в защиту американских родителей. Почему она упомянула в нем Эстонию?(30)
“За последние 20 месяцев пандемия выявила давно существующие линии разлома в наших общинах, — пишет Маркл. — С угрожающей скоростью миллионам женщин приходится бросать работу, чтобы присматривать за своими детьми, пока школы и детские сады закрыты, и ухаживать за своими близкими. Работающая мама или родитель сталкиваются с конфликтом между тем, чтобы быть со своей семьей и детьми, или получать зарплату. В обоих случаях жертва обходится дорого”.
Меган вспомнила в письме, что сама вынуждена была работать с 13 лет, чтобы откладывать деньги, которых постоянно не хватало, а также поделилась опытом собственного родительства, которое, безусловно, отличается от большинства американских семей.
“Как и любые родители, мы были вне себя от радости, когда родилась наша дочь. Как и многие родители, мы были потрясены. Но мы не сталкивались с суровой реальностью: провести первые несколько критических месяцев с нашим ребенком или вернуться на работу. Мы знали, что <…> на этом жизненно важном этапе можем посвятить себя нашим детям и нашей семье. Мы знали, что нам не придется делать невозможный выбор в отношении ухода за детьми, работы и медицинского обслуживания, который многим приходится делать каждый божий день”.
Письмо Меган связано с тем, что программа президента Джо Байдена Build Back Better, которая включает в себя политику оплачиваемых родительских и семейных отпусков, встречает сопротивление в Сенате.
Как пишет сайт Forbes Woman, в данный момент в США нет законодательно закрепленных отпусков. Оплачиваемый отпуск предоставляется по желанию работодателя. Также нет и законодательно гарантированного отпуска по уходу за ребенком — женщины возвращаются в офис после окончания больничного, выданного после родов, если работодатель не предоставляет им других опций.
Причем здесь Эстония?
“Полный оплачиваемый отпуск не должен быть предметом для компромиссов или переговоров", — возмущается Меган, подчеркивая, что обращается к Сенату от имени миллионов американских семей.
“Фактически, в большинстве стран уже действует политика оплачиваемых отпусков. Эстония, например, предлагает молодым родителям отпуск продолжительностью более полутора лет, — отметила она. — Во многих других странах существуют надежные программы, которые дают обоим родителям (родным или приемным) несколько месяцев, чтобы они могли быть дома со своим ребенком. Соединенные Штаты, напротив, на федеральном уровне не гарантируют никому ни одного дня оплачиваемого отпуска”.
“Я знаю, насколько политически заряженными могут стать — и стали — вещи. Но речь идет не о правых или левых, а о правильных или неправильных. Речь идет о том, чтобы поставить семьи выше политики”, — отметила Маркл.
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Как отмечает сайт Estonianworld, согласно отчету ООН, в Эстонии — одна из лучших в мире семейных политик.