Мода и стиль
23.10.2021, 17:41

ФОТО | Эстонская мода мирового уровня! Дизайнер Кристина Вийрпалу представила на Tallinn Fashion Week творения, вдохновленные любовью

 (11)
Прекрасный финал Таллиннской недели моды!
Кейлит Аэдма
Foto: Andres Putting
В последний день Таллиннской недели моды эстонский дизайнер Кристина Вийрпалу представила словно сотканную из любви коллекцию под названием ŽETEMM, которая стала идеальным завершением осенне-зимней недели моды, пишет журнал Anne & Stiil.

“Любовь — это сердцевина, состоящая из разных слоев, волокон и ветвей, которая поддерживает вращающуюся вокруг жизнь”, — описывает свою свежую коллекцию Кристина Вийрпалу.

“Мы любим людей рядом с нами, детей, отечество, родной язык, нашу работу, море, землянику, шелковые ткани, закаты, полевые цветы, музыку, поэзию, бога и себя самих. Творение, пропитанное любовью, взмывает до небес, работа, отмеченная страстью, распространяет свет далеко вокруг. Сила любви наших предков достигает нас через традиции и знания”.

"Узор, созданный с любовью, сияет сквозь века, спасая нас от однообразия глобализирующегося мира. Неповторимая нежность хаапсалуской шали вдохновляет даже в эпоху цифровых технологий, вышивка, прославляющая красоту маленьких эстонских цветов, может украсить даже королевские одежды".

Коллекция Кристины Вийрпалу вдохновлена ​​драпировкой, асимметрией, вышивкой и трикотажем.

Оставить комментарий Читать комментарии (11)