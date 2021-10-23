ФОТО | Эстонская мода мирового уровня! Дизайнер Кристина Вийрпалу представила на Tallinn Fashion Week творения, вдохновленные любовью

“Любовь — это сердцевина, состоящая из разных слоев, волокон и ветвей, которая поддерживает вращающуюся вокруг жизнь”, — описывает свою свежую коллекцию Кристина Вийрпалу.

“Мы любим людей рядом с нами, детей, отечество, родной язык, нашу работу, море, землянику, шелковые ткани, закаты, полевые цветы, музыку, поэзию, бога и себя самих. Творение, пропитанное любовью, взмывает до небес, работа, отмеченная страстью, распространяет свет далеко вокруг. Сила любви наших предков достигает нас через традиции и знания”.

"Узор, созданный с любовью, сияет сквозь века, спасая нас от однообразия глобализирующегося мира. Неповторимая нежность хаапсалуской шали вдохновляет даже в эпоху цифровых технологий, вышивка, прославляющая красоту маленьких эстонских цветов, может украсить даже королевские одежды".

Коллекция Кристины Вийрпалу вдохновлена ​​драпировкой, асимметрией, вышивкой и трикотажем.