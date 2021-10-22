Школьные медсестры не рекомендуют путешествовать во время каникул

С понедельника вступят в силу новые ограничения, которые утверждены правительством и которым школьные медсестры просят следовать. “Во время школьных каникул люди больше перемещаются, ходят в кино, спа, кафе. Есть родители, которые берут отпуск, чтобы провести время со своими детьми. Школьные медсестры очень приветствуют проведение совместного т.н. качественного времени, но при этом просят просто придерживаться установленных требований по охране здоровья и безопасности. Необходимо соблюдать требования по ношению маски и предъявлению сертификата вакцинации в тех местах, где это предусмотрено.

Тем не менее, дети не должны сидеть дома все школьные каникулы. “Наша первая рекомендация — как можно больше времени проводить на свежем воздухе, много двигаться, играть в активные игры, заниматься оздоровительными видами спорта”, — перечисляет Лепп рекомендации школьных медсестер. “На открытом воздухе вирусы распространяются хуже, и, кроме того, активный отдых во дворе укрепляет организм, не позволя болезням пристать так просто. Конечно, даже находясь на улице, стоит придерживать дистанции с другими людьми, особенно при большом скоплении народа”.

Как отмечает руководитель SA Tallinna Koolitervishoid Кяди Лепп, недельные каникулы обязательны нужны для учеников, но при этом нужно учитывать растущие показатели распространения вируса COVID-19, а также близкую к критической загруженность больниц и поэтому школьные медсестры просят соблюдать правила безопасности во время осенних каникул. “Как правило, дети переносят коронавирус не столь тяжело, но вот их близкие родственники — и особенно пожилые люди — находятся в группе риска”, — пояснила Лепп. “Мы напоминаем, что дети старше 12 лет могут быть вакцинированы от коронавируса, и одно из тех мест, где можно получить вакцину — это кабинет школьной медсестры. Перед этим ученик должен предоставить школьной медсестре разрешение родителей на бумаге или в электронном виде. Конечно, родители тоже должны быть вакцинированы — только при таком раскладе есть надежда, что мы сможем затормозить рост заболевания”.

Дети младшего возраста, которым не делают прививку от COVID и которым не нужно носить маски в помещении, должны уделять больше внимания требованиям личной гигиены”, — сказала Кяди Лепп. Мытье и дезинфекция рук по-прежнему актуальны в качестве препятствия распространению вируса, и школьные медсестры советуют напоминать детям не пить из одной бутылки с другими и не делиться пирожком или гамбургером с другом. Она добавляет, что рекомендация оставаться дома с симптомами болезни действует и во время школьных каникул. “Если у ребенка насморк-кашель, то ему не следует гулять с друзьями”.

Многие семьи забронировали поездки в другую страну на время школьных каникул. “Во время путешествий мы контактируем с большим количеством других людей — будь то в аэропорту или порту, а затем уже в самолете, корабле, отеле, около достопримечательностей или в каком-то популярном месте у туристов. Из поездок люди привозят новые штаммы вируса из-за границы, и в целом школьные каникулы, как правило, также позже отражаются в статистике коронавируса”. По словам Лепп, она понимает семьи, которые, планировали долгожданный отпуск и мечтали попасть под теплое солнце.

“Мы не можем никому запретить поездку, но мы все же призываем родителей подумать об отмене или переносе поездки в данный момент. Однако, если семья все же решит поехать, то мы настоятельно просим соблюдать гигиену за границей, избегать людных мест и придерживаться правил безопасности, действующих в данной стране. Возвращаясь из поездки, нужно внимательно следить за появлением возможных симптомов заболевания”, — подчеркивает Лепп.

“Мы, школьные медсестры, хотим, чтобы дети отдыхали во время школьных каникул, гуляли на улице и набирались хороших эмоций. Да, болезнь растет, мы должны быть внимательными в отношении своего здоровья, но даже в трудные времена есть способы интересно провести время”, — сказала руководитель SA Tallinna Koolitervishoid Кяди Лепп.