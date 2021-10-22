ФОТО и ВИДЕО | TFW 2021: Что общего у нолановского “Довода” и показа новой коллекции Iris Janvier?

По мнению Iris Janvier именно так стоит выглядеть серьезно настроенной бизнес-леди в новом сезоне, отдавая предпочтения натуральным природным оттенкам и качественным материалам, как кашемир и шерсть.

Поставила показ для бренда и создала визуальную концепцию эстонская актриса и художница Марта Ваарик. В созданном ею видеоряде здания “вырастают” после взрыва, так как запись показана в обратном порядке — ну чем не “Довод” Кристофера Нолана?

Публике на показе особенно понравился коричневый кожаный комплект. Смотрите фото и видео, чтобы ознакомиться с полной коллекцией бренда.