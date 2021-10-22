Мода и стиль
22.10.2021, 14:21

ФОТО и ВИДЕО | TFW 2021: Что общего у нолановского “Довода” и показа новой коллекции Iris Janvier?

 
Андрей Данило
Редактор
Прийт Симсон
Фото и видео
В третий день Таллиннской недели моды бренд Iris Janvier представил свою новую осенне-зимнюю бизнес-коллекцию. Представитель бренда Наталья Коровина рассказала о том, какие ощущение от подготовки показа перед широкой публикой спустя два года.

По мнению Iris Janvier именно так стоит выглядеть серьезно настроенной бизнес-леди в новом сезоне, отдавая предпочтения натуральным природным оттенкам и качественным материалам, как кашемир и шерсть.

Поставила показ для бренда и создала визуальную концепцию эстонская актриса и художница Марта Ваарик. В созданном ею видеоряде здания “вырастают” после взрыва, так как запись показана в обратном порядке — ну чем не “ДоводКристофера Нолана?

Публике на показе особенно понравился коричневый кожаный комплект. Смотрите фото и видео, чтобы ознакомиться с полной коллекцией бренда.

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