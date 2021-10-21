ПОДКАСТ | “Таллиннская неделя моды — миниатюрная, камерная, счастливая и добрая, как все у нас в Эстонии”

София, расскажи о своем опыте участия в таких мероприятиях, как неделя моды. Помимо Таллинна, ты принимала участие где-то еще?

Я участвовала в неделях моды в странах Азии и Европы, но это две совершенно разные истории - Таллиннская неделя моды и европейские недели моды. Есропейские недели моды - это такая гонка сумасшедшая, подъем моделей рано утром, беготня целый день, куча показов. Все тенденции, которые мы получаем с недель мод - Париж, Милан, Нью-Йорк, Лондон. Это такая Мекка для любителей моды. Что касается Таллиннской недели моды, мы получаем не те тенденции, которые будут актуальны весной и летом 2022 года, это больше - как все у нас в Эстонии - что-то миниатюрное, камерное, счастливое и доброе. Я встречаюсь там со своими подружками, с которыми мы делаем шоу, встречаюсь со своими любимыми дизайнерам, с которыми я дружу, с визажистами, парикмахерами и мы потрясающе проводим время.

Существует стереотип, что жизнь у моделей — одно удовольствие. Стой себе перед камерами, да носи красивые вещи. Это правда так?

Это — очень тяжелый физически и морально труд. Все начинается с того, что маленькую 14-летнюю девочку отрывают от школы, она улетает в другую страну, живет там одна или в модельных апартаментах — то есть, со своими конкурентками, которые и станут твоими подругами. Ты ходишь на кастинги, работаешь с утра до вечера в лучшем случае. Бывает и такое, что у тебя восемь кастингов в день, и восемь раз подряд ты получаешь отказ. В нормальной жизни ты сходишь на пять интервью, и даже при плохом раскладе — все-таки получишь работу. В модельном бизнесе же тебе, грубо говоря, восемь раз сообщают, что ты некрасивая, поэтому тебя и не берут.