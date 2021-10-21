ПОДКАСТ | Адский труд или работа мечты? Что происходит за кулисами модельного бизнеса?

Существует стереотип, что жизнь у моделей — одно удовольствие. Стой себе перед камерами, да носи красивые вещи. Это правда так?

Это — очень тяжелый физически и морально труд. Все начинается с того, что маленькую 14-летнюю девочку отрывают от школы, она улетает в другую страну, живет там одна или в модельных апартаментах — то есть, со своими конкурентками, которые и станут твоими подругами. Ты ходишь на кастинги, работаешь с утра до вечера в лучшем случае. Бывает и такое, что у тебя восемь кастингов в день, и восемь раз подряд ты получаешь отказ. В нормальной жизни ты сходишь на пять интервью, и даже при плохом раскладе — все-таки получишь работу. В модельном бизнесе же тебе, грубо говоря, восемь раз сообщают, что ты некрасивая, поэтому тебя и не берут.

Помимо этого ты сильно чувствуешь одиночество, потому что это — не твоя страна, ты находишься в ней только три месяца, пока длится сезон. Ты не успеваешь так быстро завести друзей. Даже если ты очень общительная и у тебя получится обзавестись подругами, то ты через три месяца улетишь в другой город, потеряешь друзей, которых приобрела, и все по-новому. В следующей стране опять нет твоих близких, родителей. Опять ты одна ходишь целый день по кастингам. Опять же, съемки происходят за городом в огромных студиях, это не гламурные места в центре города у Эйфелевой башни. Коллекцию шуб будут снимать летом, купальники будут снимать зимой. Это — тяжелый труд и не какая-то шутка. Таков модельный бизнес.

Что нужно, чтобы начать карьеру успешной модели? Важны ли параметры, внешность?

Раньше, 20 лет назад, действительно все зависело от внешности и моделью можно было родиться. То есть, если у тебя есть внешние данные и какие-то знакомства, то есть шансы. Сейчас же все зависит от личного желания. Если хочется быть моделью, но ты не в том формате, ты сможешь доказать, почему ты нужна.

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