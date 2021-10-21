“Я стала как будто прозрачная”. Женщины рассказывают о жизни с раком груди

Елена, 31 год

Был 2017 год, я работала дизайнером мебели. Как-то надевала бейджик и нащупала у себя шишку, коллеги посоветовали искать онколога. Первый врач сказал, что надо резать, но я обратилась ещё за одним мнением. Второй затаскал меня по анализам, но в итоге предположил, что у меня гормональный сбой и ничего трогать не надо. Сказал, что мне просто нужен мужчина. Шишка между тем росла, и однажды утром я проснулась с огромным синяком. Врач отправил меня на биопсию, но она была чистой, так что я пошла работать дальше. В какой-то момент поднялась температура, стало плохо. Тогда я обратилась к третьему врачу, который сказал: “Какая интересная штука у вас!” — и отправил к четвёртому. Размер этой шишки уже был шесть на восемь сантиметров, грубо говоря, полезла третья грудь. Кончилось тем, что я потеряла сознание на работе и на скорой меня увезли в хирургию. Госпитализировали, взяли анализы в который уже не помню раз. На четвёртый день раздался звонок, мол, приходите. Врач встретил меня с бумагой в руках, глаза опущены. Увидела на бумажке слово “рак”, сложное название, вторая стадия. У меня был ступор, потом выскочила на улицу. Позвонила ухажёру, моему нынешнему мужу, попросила обойтись без траурных лиц. Приехала, а там, конечно, две кислые мины — он с другом. Он даже не знал, что сказать, как реагировать.

Началось лечение. Когда я спросила про реконструкцию, онколог взорвалась: “Как ты можешь думать об этом, ты вообще знаешь свой диагноз?” Тогда я впервые заплакала. Процесс лечения тоже был мучительным: удалили грудь слева, а справа сделали подкожную мастэктомию и поставили имплантат. Молодому человеку я предложила разойтись. Боялась, что из-за физических изменений это буду уже не та я, которую он знал. Но он перевёз мои вещи к себе и пригрозил, чтобы больше таких разговоров не было. В итоге мы расписались, сыграли небольшую свадьбу. Он дал мне веру в жизнь, если бы не он, меня бы уже не было.

Волосы выпали на тринадцатый день химии. Был такой неприятный момент: муж приехал с похорон, у него утонул племянник, а тут я с клоком волос в руках