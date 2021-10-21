Доктор Комаровский объяснил, почему детям нельзя давать сиропы от кашля

По мнению врача, все средства от кашля делятся на два вида. Одни угнетают бронхи и “отключают” кашель, другие разжижают мокроту и способствуют ее быстрому отхождению. При применении лекарств первой группы слизь продолжает накапливаться в гортани и бронхах, а механизм кашля при этом блокируется. В случае использования отхаркивающих препаратов возникает другая проблема.

“Если мокрота жидкая, ее очень легко откашлять просто так. Но если мы сделаем так, что мокроты стало больше, а в комнате сухо и тепло, увеличенное количество мокроты засохнет — это один из самых лучших способов сделать воспаление легких”, — рассказал Евгений Комаровский в своем Youtube-канале.

Помочь при кашле — это не значит послать мужа в аптеку, уверен врач. Одна из причин кашля — это насморк, поэтому помогает промывание носа солевыми растворами. И самое важное — влажность воздуха в детской комнате и обильное питье.



