Рецепты
24.10.2021, 12:11

РЕЦЕПТЫ | Так дешево?! 5 домашних блюд, которые обойдутся не дороже 2 евро

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Кадри Вальсберг
Foto: Kadri Valsberg
Foto: Kadri Valsberg
Журнал Oma Maitse делится рецептами вкусных и быстрых домашних блюд, каждое из которых обойдется вам не дороже 2 евро.

Посмотрите рецепты дешевых домашних блюд - все это не стоит дороже двух евро!

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