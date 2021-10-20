"Человеку столько лет, на сколько он себя ощущает". Елизавета II не захотела стать "старушкой года"

Предложение назвать 95-летнюю Елизавету II “старушкой года” сделал писатель и телеведущий Джайлс Брэндрет, координирующий присуждение награды. Он написал частному секретарю монарха письмо с вопросом, не согласится ли она стать обладательницей почетного титула.

Ответ помощника частного секретаря королевы журнал опубликовал полностью: “Ее Величество верит, что человеку столько лет, на сколько он себя ощущает. Поэтому королева не считает, что она соответствует критериям, необходимым для этого звания, и надеется, что вы найдете более достойного получателя”.

Брэндрет заявил, что это прекрасный ответ, и выразил надежду, что шанс порадовать королеву титулом еще представится. “Возможно, в будущем мы попробуем обратиться к Ее Величеству еще раз”, — говорит он.

Координатор награды объяснил, что Елизавету II номинировала одна из членов жюри Морин Липман, которая таким образом намеревалась отметить лидерство монарха во время борьбы с пандемией коронавируса.

Кроме того, титул мог быть присужден перед 70-летием пребывания королевы на британском троне — так называемым “платиновым юбилеем”, который будет отмечаться в следующем году.

Правление Елизаветы II уже стало самым долгим в истории Великобритании.

В 2011 году почетное звание “Консорт года” от журнала The Oldie получил ныне покойный муж королевы Филип, тогда ему исполнилось 90 лет. В ответ на присуждение награды герцог Эдинбургский со свойственным ему юмором сказал: “Когда вам напоминают, что годы проходят все быстрее и с древней картины уже начинает отваливаться краска, это, разумеется, очень помогает настроению. Но хорошо, что тебя вообще помнят”.

Принц Филип умер в апреле этого года в возрасте 99 лет.

Звание “Старикашка года” (или “Старушка года”) присуждается уже 29 лет, в прошлом его обладателями становились многие известные люди, в том числе художник Дэвид Хокни и дизайнер Питер Блейк.

Журнал The Oldie был создан как юмористическое издание, на своем сайте он так описывает себя: “Не слишком серьезная альтернатива прессе, помешанной на молодости и знаменитостях. Журнал The Oldie находится вне времени и вне возраста, в нем нет пенсионных советов, зато полно освежающего остроумия и радости”.