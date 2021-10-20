ФОТО И ВИДЕО | “Куда еще выгуливать вот такие наряды?!” Таллиннская неделя моды вернулась спустя два года. Скучали ли по ней гости?

Последний раз Таллиннская неделя моды в своем привычном формате с десятками гостей и показами перед публикой прошла осенью 2019 года, после чего из-за пандемии коронавируса мероприятию пришлось “уйти в онлайн”, когда показы транслировались в интернете. Весной этого года неделя моды и вовсе не состоялась.