ФОТО | Поздравляем! "Золотую иглу" в этом году получила дизайнер Трийну Пунгитс(5)
На "Золотую иглу” в этом году также были номинированы Tallinn Dolls и Лилли Яхило. Однако в этом году жюри присудило главную награду Эстонии в области дизайна одежды дизайнеру Трийну Пунгитс. Дизайнер Лилли Яхило получила приз зрительских симпатий по итогам голосования на сайте журнала Anne & Stiil.
“Серебряная игла” досталась дизайнеру Аннике Кийдрон.
Достойно свои коллекции в рамках гала-вечера также представили номинанты на эту премию Карл Йоонас Аламаа и Crystal Rabbit.
Награду “Золотой игольник” (Kuldne Nõelakoda) за лучший дизайн украшений и аксессуаров, которую жюри “Золотой иглы” вручает во второй раз, получила дизайнер Ану Тера.
В числе номинантов в этом году также оказались Мари Массо и бренд SOMA Jewellеry.
Премия “Золотая игла” вручается за долгосрочный вклад в развитие эстонской моды дизайнерам, чьи коллекции, созданные за последние пять лет, отличает высокое качество и функциональность, а также высокий экспортный потенциал. "Серебряная игла" вручается дизайнерам, отличившимся смелой идеей, неожиданным бизнес-решением или оригинальным подходом к делу.
Смотрите, как в этом году прошло гала-шоу премии "Золотая игла":
Напомним, в 2020 году самая престижная награда эстонской фэшн-индустрии "Золотая игла" досталась дизайнеру Роберте Эйнер, "Серебряная игла" была вручена дизайнеру Кяроль Отт. Обладателем награды “Золотой игольник” (Kuldne Nõelakoda) в прошлом году стала Кадри Круус.