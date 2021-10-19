Мода и стиль
19.10.2021, 21:43

ФОТО | Поздравляем! "Золотую иглу" в этом году получила дизайнер Трийну Пунгитс

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Трийну Пунгитс
Трийну Пунгитс
19 октября в рамках осенней Tallinn Fashion Week были вручены награды "Золотая игла" и "Серебряная игла". Также во второй раз награда "Золотой игольник" Kuldne Nõelakoda была вручена лучшему дизайнеру аксессуаров и украшений. Самая престижная награда эстонской фэшн-индустрии досталась дизайнеру Трийну Пунгитс.

На "Золотую иглу” в этом году также были номинированы Tallinn Dolls и Лилли Яхило. Однако в этом году жюри присудило главную награду Эстонии в области дизайна одежды дизайнеру Трийну Пунгитс. Дизайнер Лилли Яхило получила приз зрительских симпатий по итогам голосования на сайте журнала Anne & Stiil.


“Серебряная игла” досталась дизайнеру Аннике Кийдрон.

Анника Кийдрон

Достойно свои коллекции в рамках гала-вечера также представили номинанты на эту премию Карл Йоонас Аламаа и Crystal Rabbit.


Награду “Золотой игольник” (Kuldne Nõelakoda) за лучший дизайн украшений и аксессуаров, которую жюри “Золотой иглы” вручает во второй раз, получила дизайнер Ану Тера.

Ану Тера

В числе номинантов в этом году также оказались Мари Массо и бренд SOMA Jewellеry.

Премия “Золотая игла” вручается за долгосрочный вклад в развитие эстонской моды дизайнерам, чьи коллекции, созданные за последние пять лет, отличает высокое качество и функциональность, а также высокий экспортный потенциал. "Серебряная игла" вручается дизайнерам, отличившимся смелой идеей, неожиданным бизнес-решением или оригинальным подходом к делу.

Смотрите, как в этом году прошло гала-шоу премии "Золотая игла":

Напомним, в 2020 году самая престижная награда эстонской фэшн-индустрии "Золотая игла" досталась дизайнеру Роберте Эйнер, "Серебряная игла" была вручена дизайнеру Кяроль Отт. Обладателем награды “Золотой игольник” (Kuldne Nõelakoda) в прошлом году стала Кадри Круус.

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