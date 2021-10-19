ФОТО | Поздравляем! Главную модную премию Эстонии "Золотая игла" в этом году получила дизайнер Трийну Пунгитс

На "Золотую иглу” в этом году также были номинированы Tallinn Dolls и Лилли Яхило. Однако в этом году жюри присудило главную награду Эстонии в области дизайна одежды дизайнеру Трийну Пунгитс. Дизайнер Лилли Яхило получила приз зрительских симпатий по итогам голосования на сайте журнала Anne & Stiil.





“Серебряная игла” досталась дизайнеру Аннике Кийдрон.

Достойно свои коллекции в рамках гала-вечера также представили номинанты на эту премию Карл Йоонас Аламаа и Crystal Rabbit.





Награду “Золотой игольник” (Kuldne Nõelakoda) за лучший дизайн украшений и аксессуаров, которую жюри “Золотой иглы” вручает во второй раз, получила дизайнер Ану Тера.

В числе номинантов в этом году также оказались Мари Массо и бренд SOMA Jewellеry.

Премия “Золотая игла” вручается за долгосрочный вклад в развитие эстонской моды дизайнерам, чьи коллекции, созданные за последние пять лет, отличает высокое качество и функциональность, а также высокий экспортный потенциал. "Серебряная игла" вручается дизайнерам, отличившимся смелой идеей, неожиданным бизнес-решением или оригинальным подходом к делу.