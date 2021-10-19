19.10.2021, 15:47
Побочный эффект. Как пандемия изменила жизнь женщин
Photo by Nandhu Kumar from Pexels
Потеря работы, сильное уменьшение доходов, резкий рост домашних обязанностей, риск стать жертвой семейного насилия — исследователи всего мира стали получать убедительные доказательства, что пандемия коронавируса в большей степени негативно повлияла на женщин, чем на мужчин. DELFI выяснил, в чем причины усиления гендерного неравенства и как распространение Covid-19 и сопутствующие ему ограничения изменили жизнь женщин в Латвии.