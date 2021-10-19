Карьера
19.10.2021, 15:47

Побочный эффект. Как пандемия изменила жизнь женщин

 
Александра Полещук
Photo by Nandhu Kumar from Pexels
Потеря работы, сильное уменьшение доходов, резкий рост домашних обязанностей, риск стать жертвой семейного насилия — исследователи всего мира стали получать убедительные доказательства, что пандемия коронавируса в большей степени негативно повлияла на женщин, чем на мужчин. DELFI выяснил, в чем причины усиления гендерного неравенства и как распространение Covid-19 и сопутствующие ему ограничения изменили жизнь женщин в Латвии.

По данным ООН, женщины оказались на передовой борьбы с опасным вирусом — во всем мире они составляют 70% рабочей силы в сфере здравоохранения и в социальном секторе. В Евросоюзе этот показатель составляет 76%.

Для представительниц других профессий пандемия также оказалась тяжелым испытанием. По данным Международной организации труда, последние два года уровень безработицы среди женщин растет быстрее, чем среди мужчин, и они чаще теряют в доходах. 

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