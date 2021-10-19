Побочный эффект. Как пандемия изменила жизнь женщин

По данным ООН, женщины оказались на передовой борьбы с опасным вирусом — во всем мире они составляют 70% рабочей силы в сфере здравоохранения и в социальном секторе. В Евросоюзе этот показатель составляет 76%.

Для представительниц других профессий пандемия также оказалась тяжелым испытанием. По данным Международной организации труда, последние два года уровень безработицы среди женщин растет быстрее, чем среди мужчин, и они чаще теряют в доходах.