ФОТО | Красота и истинные ценности. Гости светского салона в Таллинне постигали секреты итальянской кухни и искусства "дольче вита"

В уютной атмосфере, среди оливковых ветвей и эвкалипта, под чарующие звуки итальянской музыки гости мероприятия насладились четырьмя дегустационными подачами традиционных итальянских блюд. Сомелье Мария Люлль-Гизони превосходно подобрала итальянские игристые под каждую подачу, а ресторатор Елена Кручишина рассказала о каждом представленном блюде. Приятным сюрпризом для гостей стали крема от эстонского бренда Berrichi, водоросли, астаксантин и фурцелларан в составе которых будут заботиться о красоте и молодости гостей Wine O'Clock весь сезон.

Создатель проекта Art & Gourmet Анна Павлова поделилась тремя постулатами La Dolce Vita специально для читателей Delfi: "Во-первых, в основе итальянской традиции La Dolce Vita лежит визуальная составляющая. Убедитесь, что вы окружены красотой и эстетикой. Идеи можно почерпнуть на светском салоне. Во-вторых, если мы говорим о еде, то в приготовлении блюд отдайте предпочтение сезонным продуктам и полюбите длительные приемы пищи вместо быстрых перекусов. Ваша фигура будет вам благодарна. И в-третьих, совместите ужин с общением с близкими, семьей или друзьями, ведь это истинные ценности."

К слову, уже в конце ноября состоится светский салон, где гости не только насладятся французскими винами и деликатесами, но и узнают об одном из видов искусства. Вновь будет подниматься тема L'Art de Vivre и гости узнают, как сделать свой дом изысканнее. Постоянные гости светского салона получат персональные приглашения. Новые желающие посетить мероприятие могут следить за обновлениями на сайте проекта.

Подробнее о мероприятии можно будет узнать ЗДЕСЬ.

