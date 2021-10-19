Instagram будет предлагать подросткам отдохнуть от социальной сети

Также в компании заявили, что они продолжат разрабатывать дополнительные способы контроля того, какой контент смотрят подростки.

“Мы рады представить вашему вниманию то, что будет играть огромную роль для многих родителей. Теперь, если наши системы будут видеть, что подростки снова и снова смотрят не совсем благоприятный контент, мы подтолкнем его к просмотру другого контента”, — заявил Ник Клегг, вице-президент по глобальным вопросам Facebook.