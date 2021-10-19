19.10.2021, 09:47
Instagram будет предлагать подросткам отдохнуть от социальной сети
Pixabay
В Instagram разработали новый алгоритм, который будет предлагать подросткам, долго находящимся в сети, немного отдохнуть. Об этом компания сообщила в своем блоге, пишет Womo.
Также в компании заявили, что они продолжат разрабатывать дополнительные способы контроля того, какой контент смотрят подростки.
“Мы рады представить вашему вниманию то, что будет играть огромную роль для многих родителей. Теперь, если наши системы будут видеть, что подростки снова и снова смотрят не совсем благоприятный контент, мы подтолкнем его к просмотру другого контента”, — заявил Ник Клегг, вице-президент по глобальным вопросам Facebook.
Стоит отметить, что такое заявление Instagram связано с заявлением Френсис Хоген, которая работала в Facebook и предала огласке результаты исследований, согласно которым руководство компании знало, что определенный контент негативно влиял на психику подростков, однако “закрывало на это глаза”.