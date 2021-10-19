ФОТО | Кокошники, свадебная романтика и яркие дебюты. Что показали на Рижской неделе моды и кто представил Эстонию

Впервые за историю Недели моды все показы с главного подиума столицы прошли не только в оффлайн, но и онлайн формате.

Коллаборации молодых латвийских дизайнеров, живые шоу в гибридном формате на новой площадке — Atta Centre, тематические презентации — любителям моды было чем себя развлечь в период Недели моды.

В этом сезоне на главном подиуме RFW свои коллекции показали Iveta Vecmane, Natalija Jansone, Selina Keer, Amoralle, Volga Vintage, Katya Katya London, Collected Story, Nolo. Приглашенный гость модной сессии — эстонская марка Diana Arno. Детская мода была представлена брендами Aristocrat Kids, Tiny Bunny и Rock and Mouse.

Отдельного внимания заслуживали тематические презентации брендов-дебютантов Saint Key и Gummo, а также сотрудничество четырех латвийских марок текстиля и аксессуаров — Cinnamon Concept, Una Bērziņa, Vaskala, Valdis Brože.

Что показали бренды на Неделе моды в Риге — смотрите в фотогалерее.

Amoralle

Nolo

Iveta Vecmane

Diana Arno

Natālija Jansone

Все коллекции смотрите ЗДЕСЬ.

А уже сегодня в таллиннском Kulturikaatel начнется Таллиннская неделя моды и сегодня же будут объявлены победители конкурса "Золотая" и "Серебряная игла". Программу Tallinn Fashion Week можно посмотреть ЗДЕСЬ.